Une seule spéciale avant d'abandonner : M-Sport s'excuse auprès de Loubet

M-Sport a connu un début de rallye des plus difficiles, en Grèce, avec des problèmes de pompe à eau qui ont mis fin aux espoirs d'Ott Tänak de bien figurer dès la matinée de vendredi. Peu de temps avant, Pierre-Louis Loubet avait abandonné, sa Ford Puma arrêtée au bord d'une route avant le départ de l'ES2, la première véritable spéciale de ce rallye après la Super Spéciale qui en marquait le lancement jeudi soir.

Absent toute la journée de vendredi, le Français n'est pas reparti ce samedi matin, alors que le Rallye de l'Acropole aborde une grosse étape. Tänak, quant à lui, occupe la neuvième place du classement général, à 3 minutes et 34 secondes du leader, après avoir remporté les deux spéciales dont il a pris le départ à la suite d'une longue réparation l'ayant fait pointer en retard au sortir de la zone de changement de pneus de vendredi. Il était quatrième à 8"3 avant cela.

Ces problèmes sont une pilule amère pour M-Sport, qui l'an dernier, occupait les deux premières places du Rallye de l'Acropole après l'étape du vendredi. Après cette journée difficile, le team manager Richard Millener a déclaré : "Avant toute chose, nous sommes vraiment désolés pour Pierre-Louis. Il avait clairement fait de ce rallye l'un de ceux sur lesquels il misait pour la saison, un rallye où il sait qu'il peut être très fort, et il n'a pas été en mesure de faire une seule spéciale."

"Je ne pense pas que nous puissions en aucun cas nous défendre à ce sujet. Nous l'avons laissé tomber et nous en sommes désolés", a poursuivi le responsable de l'équipe. "Ce n'est pas faute d'effort de la part de tout le monde pour s'assurer que nous faisons le meilleur travail possible. C'est juste que ça ne marche pas en ce moment pour nous et ça a été très compliqué pour lui. Il est venu pour obtenir un résultat ce week-end et ce n'est pas possible, alors ils ont pris la décision, et ils en sont évidemment très déçus, de ne pas continuer pour le reste du week-end. Je peux comprendre leur position."

Richard Millener, team principal M-Sport Ford Rally

"Les mécaniciens ont fait tout ce qu'ils pouvaient dans la zone de changement de pneus afin d'essayer de résoudre ce qui semble être un problème similaire sur la voiture d'Ott et ils y sont parvenus. Deux victoires de spéciales, c'est bien, mais ce n'est évidemment pas vraiment ce que nous espérons si nous prenons la situation d'ensemble."

"Il n'y a pas grand-chose que nous puissions dire et qui puisse changer la position dans laquelle nous nous trouvons. Nous allons continuer à nous battre et à encaisser les critiques, qui sont justes d'une certaine manière. Nous devons continuer à travailler du mieux que nous pouvons."

Vendredi soir, Richard Millener confirmait à Motorsport.com que les deux voitures étaient équipées de pompes à eau neuves pour ce rallye. "Nous procédons de la même manière à chaque rallye", a-t-il indiqué. "On pourrait pointer que nous n'avons pas eu de shakedown ici [il a été annulé à cause des conditions météo, ndlr], et nous aurions donc peut-être repéré quelque chose à ce moment-là, mais on ne peut pas dire que ça en est la raison. Il faut que l'on regarde. Je ne connais pas la cause de ce qui s'est passé car nous n'avons pas vu les voitures. Les pièces avec lesquelles nous avons des soucis sont toute nouvelles. C'est frustrant pour nous tous."

