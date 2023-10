M-Sport a prouvé qu'un avenir compétitif est encore possible

M-Sport a beau vivre "une année épouvantable", comme le décrivait son directeur Richard Millener à la mi-septembre, l'expérience et la qualité de l'équipe ne peuvent pas être remis en question. La structure de Malcolm Wilson l'a rappelé au Rallye du Chili à tous ceux qui en auraient douté, décrochant avec Ott Tänak un deuxième succès cette saison, ne souffrant d'aucune contestation.

"C'est vraiment bien de signer un résultat positif après une semaine qui a paru longue", souffle le Champion du monde 2019, qui a déroulé trois journées impeccables avec son copilote Martin Järveoja. "Dans l'ensemble, on est proches du week-end parfait. Il semble que ce soit très différent de d'habitude. Ce n'était pas du tout une question de performance pure mais plutôt de gestion, de passer chaque boucle, c'était différent. Ces ondes positives aident toujours, je suis certain que c'était une semaine formidable pour l'équipe."

Il faut dire que M-Sport a connu quelques hauts mais surtout beaucoup de bas en 2023 avec sa Puma Rally1, touchée trop fréquemment par des problèmes de fiabilité quand ce ne sont pas les sorties de route qui s'en sont mêlées. Le crash à haute vitesse de Pierre-Louis Loubet dès vendredi au Chili a sans doute agité les mauvais souvenirs, mais la partition sans fausse note d'Ott Tänak les a rapidement balayés.

Dans un contexte où l'avenir du pilote estonien est incertain, et devrait s'inscrire au sein d'une de ses anciennes équipes, il était vital pour l'équipe britannique de démontrer qu'elle avait toujours les moyens de proposer un package performant. On ignore encore ce que sera le programme Rally1 en 2024 de M-Sport, seule équipe semi-indépendante, qui s'appuie également sur un modèle client.

"Je suis très heureux du week-end et je pense que toute l'équipe peut l'être aussi, car ils se sont efforcés de reproduire ce que l'on avait fait en Suède", insiste Richard Millener. "Je pense qu'en arrivant ici, on avait une opportunité de bien faire les choses. On a fait notre part du travail, et chapeau à Ott et Martin. Ils ont fait un boulot fantastique tout le week-end, en attaquant quand il le fallait et en contrôlant à d'autres moments. Et on repart avec la victoire."

"Au sein de l'équipe, c'est un résultat très important pour nous. La motivation était au plus bas et la frustration au plus haut, mais maintenant tout le monde a retrouvé le moral. Ce n'est pas une victoire dont on a hérité, c'est une vraie victoire."

"L'avenir paraît encore difficile mais on verra ce qui se passera. On ne peut que prouver que l'on a une équipe et une voiture à la hauteur, et on va utiliser ça pour s'assurer d'avoir le meilleur line-up possible l'an prochain, en espérant évidemment être compétitif. C'est bien de montrer que la voiture a toujours la capacité de gagner, c'est l'une des choses les plus importantes. Obtenir un tel résultat ne peut que nous aider."

