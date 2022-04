L'ES9 annulée après un crash de Solberg

Faux départ pour la deuxième étape du Rallye de Croatie ! La première spéciale du jour reliant Kostanjevac et Petruš Vrh 1 et longue d'un peu moins de 24 km a en effet été annulée suite à une sortie de route d'Oliver Solberg.

Le Suédois, cinquième du rallye, s'est élancé en cette même position dans l'ordre des départs, celui-ci étant inversé par rapport à la hiérarchie du classement provisoire. Mais le pilote Hyundai et son copilote Elliott Edmondson sont sortis de la route après seulement 3,9 km.

De premières images ont circulé sur les réseaux sociaux, où on voit l'i20 N Rally1 perdre l'adhérence dans une courbe rapide à gauche pour finir sa course dans le remblai situé à l'extérieur du virage suivant, à droite. Cette dernière a par la suite pris feu mais son équipage est indemne.

A look at the incident which eventually caused Solberg's Hyundai i20 N to catch fire ⬇️pic.twitter.com/Si4oDPhTXd — Autosport (@autosport) April 23, 2022

Comme hier, les conditions restent très difficiles sur les routes croates, toujours détrempées et très glissantes. Seuls six pilotes ont eu l'occasion de réaliser un chrono sur cette première spéciale du jour, Elfyn Evans réalisant la meilleure marque pour ce qui constitue son deuxième scratch du week-end, devant Esapekka Lappi et Thierry Neuville.

Le trio de tête du rallye, à savoir Kalle Rovanperä, Ott Tänak et Craig Breen, qui n'a pas pu prendre part à ce premier parcours chronométré ce samedi, se voit quant à lui attribuer un temps forfaitaire. Tous les engagés ont à présent pris la direction de l'ES10, dont le départ a été donné avec un petit quart d'heure de retard à 08h55.