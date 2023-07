Les propositions de Thierry Neuville pour améliorer le WRC

Au cours des derniers mois, le Championnat du monde des Rallyes a fait l'objet de critiques de la part des pilotes et des directeurs d'équipe. Lors du Rallye du Portugal, en mai, Thierry Neuville avait exhorté la discipline à se renouveler afin d'améliorer son attrait pour les pilotes, les constructeurs et les fans. Ces déclarations ont mené à plusieurs réunions entre les pilotes, les équipes, la FIA et le promoteur du WRC pour trouver des moyens d'améliorer la catégorie reine du rallye.

Et le pilote Hyundai a partagé certaines de ses idées, à savoir un changement de format qui verrait le rallye traditionnel se terminer le samedi, avant d'être suivi d'une Power Stage aux chronos cumulés le dimanche, et une augmentation du nombre de communications radio entre les équipes et les pilotes, à l'instar de la Formule 1.

"Les communications radio pourraient être intéressantes à nouveau mais il est difficile de savoir comment mettre cela en place, pour être honnête", a-t-il indiqué. "Ma proposition était d'avoir des communications radio lors de la Power Stage du dimanche. En gros, le rallye se terminerait le samedi et le dimanche serait une spéciale où nous ferions deux passages et où les temps seraient additionnés, ce qui constituerait la Power Stage. Elle donnerait aussi plus de points."

"Dans cette spéciale, il pourrait y avoir une communication, ou bien aussi un fan boost pour plus de puissance, je ne sais pas", a-t-il ajouté, faisant référence au système de surplus de puissance de la Formule E décidé par les fans. "Nous pourrions avoir le rallye de base, plus court, du vendredi au samedi, et faire du dimanche un programme télévisé. Nous pourrions montrer le résumé du rallye au début et ensuite avoir deux passages en direct."

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe au Safari Rally Kenya

"Nous pourrions avoir plus de pneus disponibles et une stratégie pneumatique [plus variée], je ne sais pas. Pour l'hybride, peut-être que nous pourrions trouver quelque chose de plus intéressant pour obtenir plus de puissance et plus de liberté sur la cartographie pour les ingénieurs lors de ces spéciales. Peut-être que nous pourrions avoir les équipes proches de la spéciale, comme c'est le cas en Extreme E avec les tentes, et avoir comme cela une communication."

Andrew Wheatley, directeur des rallyes à la FIA, a expliqué dans une récente newsletter de l'organe directeur que "toutes ces idées et tous ces retours seraient rassemblés dans le but d'établir un plan, ou une feuille de route, sur la façon dont le sport évoluera au cours des prochaines années".

Le mois dernier, Simon Larkin, directeur du WRC, a confirmé que des discussions avaient lieu sur la modification de plusieurs aspects du championnat. "Si quelque chose change, ce sera pour l'année prochaine", indiquait-il à Motorsport.com. "Nous discutons du format, nous discutons des règlements techniques et le dialogue avec la FIA se poursuit tous les jours. La FIA établit les règlements et nous devons nous assurer que c'est un produit que nous pouvons vendre."

Neuville : "Je pourrais être le Alonso du WRC"

Avec 149 participations en WRC, dont 18 victoires et cinq deuxièmes places au championnat, Thierry Neuville est le pilote à temps plein le plus expérimenté du plateau. Et si le Belge est à l'heure actuelle le seul pilote Rally1 sous contrat pour la saison prochaine, son regard est d'ores et déjà tourné vers le plus long terme.

Thierry Neuville se voit rester en WRC jusqu'en 2026 au moins

"J'aimerais peut-être re-signer pour deux années supplémentaires et ce serait bien que pendant ces trois années, le WRC revienne à sa place", a déclaré Neuville, qui ne s'interdit pas de prolonger davantage son aventure dans la catégorie, à l'instar du vétéran Fernando Alonso, recordman du nombre de départs en Formule 1. "Après ça, on ne sait pas, je pourrais être le Alonso du WRC", a-t-il dit dans un sourire.

Hyundai travaille sur son line-up 2024 après que Cyril Abiteboul, directeur d'équipe, a révélé que l'équipe envisageait de passer de trois à quatre voitures. L'ancien patron de Renault F1 a également laissé entendre que des négociations pour une prolongation de contrat devraient avoir lieu avec l'autre pilote à temps plein de l'équipe, Esapekka Lappi.

Récemment, Hyundai a relancé son programme de jeunes pilotes avec Teemu Suninen, qui pilotera la troisième i20N en Estonie ce week-end, et Emil Lindholm, champion WRC2 en titre.