Neuville béni des dieux en Grèce : "C'est un soulagement"

Enfin ! Après de nombreux mois d'attente, Thierry Neuville a retrouvé le chemin de la victoire au Rallye de l'Acropole pour décrocher son 17e succès en WRC. Le Belge a ainsi réagi de la meilleure des manières après sa déception subie en Belgique trois semaines plus tôt, évitant les écueils particulièrement nombreux en Grèce, et emmenant un triplé historique pour Hyundai.

Après un premier scratch lors de la Super Spéciale disputée dans le Stade olympique d'Athènes jeudi soir, celui-ci a en effet su faire preuve de patience le vendredi lorsque Sébastien Loeb et Pierre-Louis Loubet caracolaient en tête de l'épreuve. En quatrième position au soir de la première étape, à tout juste 16" du nonuple Champion du monde, Neuville semblait alors devoir se diriger vers un nouvel accessit, faute de mieux, mais les nombreux rebondissements survenus le lendemain en ont décidé autrement.

Mais si Loeb a en effet dû renoncer suite à la casse de la courroie d'alternateur de sa Ford Puma, c'est bel et bien à la régulière que le Belge a pris l'ascendant sur Loubet ainsi qu'Esapekka Lappi, avant que ces deux derniers ne rencontrent à leur tour des problèmes techniques plus tard dans la journée. Le pilote Hyundai les a ainsi dépassés dès l'ES8, la première spéciale courue samedi matin, c’est-à-dire juste avant que le Corse ne soit victime d'une crevaison et que le Finlandais soit contraint à l'abandon sur une défaillance au niveau de sa pompe à essence.

"Cela a été un week-end très éprouvant, mais nous avons réussi à en voir le bout", s'est-il réjoui à l'arrivée au micro du site officiel du WRC. "Nous savions qu'il nous fallait profiter de notre position dans l'ordre des départs vendredi. Ensuite, le samedi, il a été question d'attaquer, de prendre la tête et de creuser l'écart. Tout s'est bien passé, mais la Power Stage a été la spéciale la plus difficile car elle était vraiment en très mauvais état. Nous avons eu de la chance de ne pas avoir le moindre problème sur la voiture."

Neuville a remporté sa 17e victoire en WRC ce week-end en Grèce.

S'il s'agit du premier triplé de Hyundai en WRC, c'est aussi la première fois que le constructeur sud-coréen parvient à enchaîner trois victoires d'affilée. Vainqueur devant Ott Tänak et Dani Sordo, Neuville s'est ainsi montré satisfait d'un résultat qui vient rasséréner toutes les troupes d'Azelnau. "Cela a été une saison difficile jusqu'ici, donc obtenir enfin la victoire après notre week-end compliqué en Belgique est un soulagement", reprend-il. "Je pense néanmoins que le plus important est d'avoir réussi ce triplé. Après toutes ces années c'est un moment historique pour la marque et pour l'équipe. Tout le monde a jeté ses forces dans cette bataille, et je pense que c'est une belle récompense."

Après un début de saison marqué par les problèmes mécaniques à répétition, Hyundai fait donc figure d'équipe la plus compétitive depuis deux mois, ayant remplacé en cela Toyota, dont les performances ont pris le chemin inverse. "C'est vraiment un résultat incroyable pour toute l'équipe", s'est aussi félicité le patron de l'équipe Hyundai, Julien Moncet. "Tout le monde est vraiment très content. Nous avons réalisé le week-end parfait, même si nous avons rencontré quelques petits problèmes, mais finalement pas tant que ça. La voiture s'est révélée être rapide et fiable. C'est vraiment un bel accomplissement, car je crois que personne n'aurait parié le moindre euro sur nous en début de saison, et maintenant nous sommes régulièrement aux avant-postes, donc c'est vraiment très bien."

Hyundai toujours dans le coup chez les constructeurs

Grâce à son triplé en Grèce, Hyundai revient également à grandes enjambées sur Toyota au championnat constructeurs, ayant réduit l'écart de 88 à 63 points. De quoi donner des idées, surtout qu'il reste encore trois manches à disputer. "Nous sommes toujours en course pour les différents titres", observe Moncet. "Mais nous savons que cela va être difficile et nous prenons les courses les unes après les autres."

La prochaine manche aura lieu justement en Nouvelle-Zélande, du 29 septembre au 2 octobre, et marquera le retour du pays du long nuage blanc au calendrier WRC pour la première fois 2012.