Neuville sur la Catalogne : "L'impression de piloter sur un circuit"

Un an après, Thierry Neuville est sur le point de revenir sur les lieux de ses exploits en Catalogne. Le pilote belge s'était en effet imposé l'an dernier en Espagne, avant de connaître une longue période sans victoire, tout juste achevée le mois dernier avec un succès au Rallye de l'Acropole.

Dénué d'objectif d'envergure depuis le sacre de Kalle Rovanperä en Nouvelle-Zélande, le pilote Hyundai va désormais pouvoir se lancer à la poursuite de son coéquipier Ott Tänak, qui affiche 29 points d'avance au championnat. Et pourquoi pas récupérer la deuxième place au classement, une position qu'il a occupée pendant une bonne partie de la saison, entre le Rallye de Suède disputé fin février et celui de Finlande couru début août.

L'idée lors des deux prochains rallyes sera également de commencer à préparer 2023, ce afin de ne pas revivre les mêmes désagréments qu'en début de campagne, lorsque la i20 N affichait un retard criant dans son développement. "Nous allons sans doute essayer de nous battre aux avant-postes et tenter de finir cette manche de nouveau sur le podium", avance ainsi Neuville. "Nous allons faire de notre mieux pour performer au maximum et obtenir un bon résultat pour l'équipe."

Une équipe Hyundai qui va sans doute là aussi être un peu courte pour ravir le titre chez les constructeurs, elle qui accuse 81 points de retard sur Toyota, qui devrait selon toutes vraisemblances rafler la mise ce week-end. Néanmoins, la marque sud-coréenne détient une belle carte à jouer en Catalogne ainsi qu'au Japon, deux épreuves qui se dérouleront sur asphalte.

Une surface qui lui a plutôt bien réussi cette saison, avec notamment un succès au Rallye d'Ypres il y a deux mois. "Cela ne va sans doute pas être facile, mais nous sommes confiants pour notre retour sur asphalte", annonce le patron de l'équipe, Julien Moncet. "Lors de la dernière manche qui s'est déroulée sur cette surface, au Rallye d'Ypres, nous avons senti que nous avions pris le pli et nous espérons donc continuer sur cette voie en Espagne. Nous voulons nous battre pour la victoire lors des dernières épreuves et nous voulons finir la saison 2022 sur une bonne note."

De faibles deltas entre les concurrents

Pour finir l'année en beauté, il faudra donc bien appréhender les spéciales rapides et très fluides de la Catalogne, qui se déroulent depuis l'an dernier exclusivement sur asphalte – elles offraient auparavant un savant mélange entre asphalte et terre. Plus que jamais, la précision du pilotage sera ainsi déterminante, alors que l'on attend des écarts particulièrement ténus entre les pilotes.

"Je pense que le Rallye de Catalogne est assez simple maintenant, depuis qu'il est devenu une épreuve disputée intégralement sur asphalte", reprend Neuville. "Les routes sont planes, larges et lisses. Le niveau de grip est plus ou moins le même sur toutes les spéciales. Pour être rapide il faut parvenir à trouver les bons réglages et être en adéquation avec la voiture, et ensuite attaquer aussi fort que possible. Les écarts sont toujours très faibles, donc on a souvent l'impression de piloter sur un circuit."

Le shakedown du Rallye de Catalogne est prévu ce jeudi, avant l'ouverture des hostilités à proprement parler le lendemain avec une première étape composée de huit spéciales, représentant un total de 118,92 km de parcours chronométré.