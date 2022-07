Neuville espère retrouver le chemin du podium en Estonie

Alors que se profile la manche pivot de la saison 2022 du WRC en Estonie, Thierry Neuville est toujours à la recherche d'un premier succès cette année. On le sait, le pilote belge a été frappé plus souvent qu'à son tour par l'infortune, et la dernière épreuve en date, le Safari Rally, n'a pas fait exception.

Exclu de la course à la victoire dès la première étape en raison d'une perte de puissance moteur liée au fech-fech, le pilote Hyundai a néanmoins fait des merveilles pour sauver une belle cinquième place à l'arrivée, sans compter les cinq points de la Power Stage, où il s'est montré le plus rapide pour la deuxième fois d'affilée cette saison.

Deuxième du championnat mais relégué à 65 points du leader Kalle Rovanperä, Neuville ne peut cependant que constater les dégâts au classement général, liés au manque de fiabilité de sa voiture.

Lire aussi : Rovanperä remporte le Safari Rally et emmène un quadruplé Toyota

Malgré cela, il se veut tout de même optimiste en vue du Rallye d'Estonie prévu cette semaine. Il est vrai que l'historique de l'épreuve balte est plutôt flatteur pour Hyundai, avec un doublé en 2020 par l'intermédiaire d'Ott Tänak, vainqueur sur ses terres devant son coéquipier Craig Breen, puis un double podium en 2021.

"Le Rallye d'Estonie est l'un des plus rapides du calendrier, et c'est également la manche à domicile d'Ott, c'est donc l'une des épreuves où nous voulons toujours être solides et obtenir de bons résultats", assure ainsi Neuville, troisième de l'épreuve l'an dernier.

"Personnellement, c'est un rallye que j'apprécie", reprend-il. "La première saison où nous nous y sommes rendus cela avait été un peu difficile, mais une fois que vous avez bien appris les routes vous commencez à prendre du plaisir. Cela est lié au fait que les vitesses atteintes sont très élevées, donc cela aide de connaître les conditions ainsi que le terrain. Au niveau des réglages c'est très similaire au Rallye de Finlande, étant donné que dans les deux cas on se retrouve avec des routes rapides. En Estonie la surface est néanmoins un peu moins cassante, donc cela a tendance à créer des ornières pour le second passage, et je dirais que les sauts sont plus grands et plus rapides également. L'an dernier j'ai réussi à finir sur le podium, donc espérons qu'il en soit de même cette année."

Neuville a fait office de "meilleur des autres" au Kenya, terminant l'épreuve à la cinquième place derrière un quadruplé des Toyota

La victoire pour objectif chez Hyundai

C'est aussi l'ambition du patron de l'équipe, Julien Moncet, qui n'envisage rien d'autre que la victoire pour ses troupes ce week-end. Il est vrai que Hyundai pensait avoir vu la lumière du tunnel avec sa première victoire de la saison en Sardaigne début juin avant de déchanter au Kenya.

L'idée sera donc de se relancer une nouvelle fois ce week-end pour le constructeur asiatique. "Depuis le début de la saison, la Hyundai i20 N Rally1 a témoigné d'une bonne vitesse sur la terre, et nous espérons qu'il va en être de même ce week-end", confirme ainsi Moncet. "L'objectif sera comme toujours de se battre pour la victoire et d'inscrire le plus de points possible au championnat. Même si l'écart au classement est assez important, nous ne renoncerons jamais."

Hyundai accuse en effet 62 unités de retard sur Toyota au championnat des constructeurs, et ne peut plus se permettre de rendre des points à son adversaire. Dos au mur, la marque sud-coréenne tentera donc de repartir de l'avant ce week-end.