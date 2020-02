Neuville voit Evans comme un candidat au titre cette année

Lors du Rallye Monte-Carlo, épreuve inaugurale de la saison 2020 de WRC, Thierry Neuville a réussi à prendre le meilleur sur les deux nouveaux pilotes Toyota, Sébastien Ogier et Elfyn Evans. Si le fait de voir le Français être au niveau n'avait rien de surprenant, Ogier ayant remporté le Monte-Carlo avec Citroën et M-Sport lorsque c'était sa première course disputée dans chacune de ces équipes, le pilote Hyundai a été surpris par le rythme imposé par Evans durant l'épreuve, puisque le Gallois menait l'épreuve samedi soir et a finalement terminé troisième.

"La preuve est là. Nous avons déjà été dans cette situation en Corse l'an dernier, lorsqu'il a été proche de la victoire", a déclaré Neuville à Motorsport.com. "Il a un grand talent et une très bonne vitesse, et il se sent directement à l'aise avec sa nouvelle voiture. C'est prometteur pour lui et pour tout le monde, pour les épreuves à venir. Comme je l'ai dit, on a vu sa vitesse sur asphalte, donc sa performance n'était pas une surprise, mais je pense qu'il sera dans le rythme lors de nombreux rallyes. Maintenant, avec la position de départ, Elfyn aura plusieurs victoires cette saison. Et globalement, Toyota est solide, mais il y a des sections comme [dimanche] où je pense que nous avions l'avantage sur eux. Nous avons pu signer de meilleurs temps continuellement et contrôler la course."

Cependant, le principal intéressé ne veut pas se placer comme candidat au titre, et juge qu'il est bien trop tôt pour savoir ce que la saison lui réserve. Son entame de championnat a été bonne, mais le Gallois ne veut pas se mettre une pression supplémentaire en faisant un plan sur l'ensemble de l'année, et préfère disputer les rallyes sans penser à ses potentielles chances de titre mondial en fin d'année.

"Il n'y a aucun intérêt à trop prévoir, non ? Mieux vaut garder la tête baissée, disputer chaque rallye et faire au mieux, c'est aussi simple", assure Evans. "Il n'y a aucun intérêt à apporter un plan complet, il vaut mieux disputer les spéciales et laisser le reste se dérouler seul. Je pense que nous avons déjà montré que nous avons le rythme sur toutes les surfaces, et la voiture semble très bonne. OK, nous avons roulé très peu sur terre et c'est désormais la partie la plus importante du calendrier, donc il faudra attendre de voir si nous avons la même confiance, mais si je me base sur les précédents résultats, ça ne semble pas mal parti."

La déception pourrait pourtant être présente chez Toyota, qui menait le rallye samedi soir avec Evans devant Ogier, et qui a vu un Neuville redoutable reprendre le contrôle du rallye pour s'imposer devant les deux Yaris. Mais le directeur de l'équipe, Tommi Mäkinen, ne veut pas penser à l'opportunité manquée et préfère voir le positif, avec une voiture rapide et un duo de pilotes qui a su en tirer le maximum, alors que tous les deux disputaient leur premier rallye à son volant. Les quatre Toyota engagées ont d'ailleurs terminé dans les points, puisque Kalle Rovanperä s'est classé cinquième, deux places devant Takamoto Katsuta.

"C'était un week-end excellent pour nous", a déclaré le Finlandais. "Bien sûr, il y a une petite déception d'avoir manqué la victoire. Nous apprenons sans arrêt, et les pilotes n'avaient pas un feeling parfait avec la voiture [dimanche] matin. Nous avons fait des changements de réglages plus tard, et nous avons de nouveau trouvé un bon rythme en fin d'épreuve. Nous sommes au plus haut niveau, et c'est très serré. Le résultat global est quand même incroyable, pour notre premier rallye avec nos nouveaux pilotes. Outre le fait d'avoir Sébastien et Elfyn tous les deux sur le podium, il y a aussi Kalle qui a terminé cinquième pour son premier rallye au plus haut niveau. C'est très prometteur pour l'avenir."

Propos recueillis par David Evans