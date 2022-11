ES2 à 4 - Neuville et Evans en tête, Ogier perd gros

Pour son grand retour au calendrier WRC, le Rallye du Japon nous a d'ores et déjà gratifiés de plusieurs rebondissements ! En effet, auteur du meilleur temps lors de l'ES1, Sébastien Ogier ne peut déjà plus espérer finir aux avant-postes.

La faute à une crevaison survenue lors de la première spéciale disputée ce vendredi matin, Isegami's Tunnel 1, qui a fait perdre au Français pas moins de 2'30. Mais il y a pire : Dani Sordo a quant à lui été contraint à l'abandon en raison d'un départ de feu sur sa Hyundai.

Malgré ses efforts et ceux de Gus Greensmith venu l'aider à circonscrire l'incendie, l'Espagnol n'a rien pu faire pour empêcher sa i20 N d'être réduite en cendres. Dans ces conditions, il sera difficile d'établir avec certitude l'origine du sinistre, même si le départ de ce dernier a été localisé à l'arrière gauche de la voiture, côté où se situe le système d'échappement.

Cet incident et le temps demandé pour maîtriser l'incendie ont entraîné l'annulation de l'ES3. Les pilotes ont pu en revanche participer à la spéciale suivante, où cela a été au tour de Craig Breen d'abandonner à la suite d'une sortie de route.

Les pilotes Toyota Kalle Rovanperä et Elfyn Evans ont quant à eux réussi à passer au travers des embûches, notamment le Gallois qui a signé le scratch au cours de la dernière spéciale de la matinée et pointe en tête de l'épreuve au retour à l'assistance. Il fait ainsi jeu égal avec Thierry Neuville, discret mais efficace sur les routes étriquées et très techniques parcourues jusqu'ici.

Rovanperä en embuscade

Rovanperä suit de près derrière, à seulement 0"7, malgré du sous-virage et une fumée inexpliquée dans l'habitacle de sa GR Yaris. Un premier écart est ensuite observable avec la quatrième place occupée par Ott Tänak, à 9"1 du leader, alors que l'Estonien a été ralenti par des problèmes de transmission. Takamoto Katsuta a pour sa part adopté une approche prudente pour ce début d'épreuve à domicile, et pointe à la cinquième place devant Sébastien Ogier et Gus Greensmith, qui a évolué lors de la dernière spéciale avec un problème au niveau de l'arbre de transmission.

La seconde boucle de spéciales débutera à 05h31 heure française, avec un nouveau passage dans Isegami's Tunnel. À noter que la plupart des pilotes ont déploré un faible niveau de visibilité dans les spéciales courues ce matin, conséquence de poussière en suspension mais aussi du soleil rasant. Les conditions de roulage devraient néanmoins s'améliorer dans l'après-midi.

Rallye du Japon - Classement à l'issue de l'ES4