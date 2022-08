Neuville : "Une grosse déception pour toute l'équipe"

L'abandon d'un leader constitue toujours un rebondissement, mais celui de Thierry Neuville hier en fin d'après-midi a représenté également un véritable crève-cœur pour tous ses fans présents sur le Rallye d'Ypres. Le pilote belge était en effet en bonne position pour aller chercher la victoire à domicile, lui qui affichait plus de 17" d'avance sur son coéquipier Ott Tänak au départ de l'ES15.

Mais une approche mal négociée dans un virage et le passage dans un fossé à l'extérieur de ce dernier sont venus tout gâcher pour le pilote Hyundai, qui pensait bien tenir ce week-end son premier succès depuis le Rallye de Catalogne en octobre dernier. Si sa i20 N, dégagée de sa mauvaise position avec l'aide des spectateurs, n'a pas semblé souffrir de dégâts externes de prime abord, Neuville a tout de même été contraint de renoncer quelques dizaines de mètres plus loin en raison d'une direction endommagée.

Malgré l'immense déception, le Belge a su faire bonne figure à l'assistance, répondant avec une étonnante sérénité (ou fatalisme ?) aux questions du site officiel du WRC. "Je suis tout simplement arrivé dans un virage à gauche assez lent, sur un asphalte assez glissant", a-t-il expliqué. "Là, j'ai été surpris car il y avait plein de saleté dans le virage provenant des voitures qui avaient roulé avant. Nous n'avions rien mis dans les notes [à ce sujet], et nous n'étions donc pas conscients que c'était aussi piégeux. J'ai été pris par surprise, et je n'ai rien pu faire. J'ai juste tiré tout droit dans le fossé, et cela a malheureusement sonné la fin du rallye pour nous."

L'aide des spectateurs aura finalement été vaine : Neuville a tout de même dû abandonner un peu plus loin dans l'ES15.

Le tête-à-queue, un moindre mal ?

Avec du recul, Neuville estime qu'il aurait pu limiter la casse en effectuant un tête-à-queue plutôt qu'en prenant le risque de finir dans le fossé. "J'aurais peut-être dû faire un tête-à-queue, mais vous faites toujours en sorte de continuer sur votre lancée afin de ne pas perdre de temps. Mais il est clair qu'il aurait mieux fallu faire un tête-à-queue et perdre quelques secondes plutôt que d'aller dans le fossé."

Au-delà de sa dernière victoire qui remonte à l'an dernier, Neuville n'est plus remonté sur le podium depuis le Rallye de Croatie disputé en avril, laissant l'initiative à son coéquipier Tänak qui, après deux victoires en Sardaigne puis en Finlande, lui est passé devant au championnat. En difficulté sur les rallyes terre qui ont fait suite à la manche croate, le Belge attendait donc avec impatience le retour du WRC sur l'asphalte ce week-end, et visait ainsi la victoire tout comme l'an dernier lorsqu'il avait emmené un doublé Hyundai devant Craig Breen.

"L'objectif était clairement la victoire ce week-end, et nous voulions vraiment offrir quelque chose à nos fans qui ont été nombreux à faire le déplacement", reprend Neuville. "Mais les choses sont ce qu'elles sont. Comme je l'ai dit nous avons été pris par surprise, et tout de suite nous sommes très déçus, mais nous devons dépasser cela et nous tourner sur les prochaines manches qui arrivent."

