Neuville s'empare des commandes en Catalogne

Vainqueur des deux premières spéciales de la journée en Catalogne, Thierry Neuville s'est emparé des commandes de l'épreuve, qui a basculé sur un parcours 100% asphalte ce samedi. Le Belge, qui doit prendre un maximum à Ott Tänak pour espérer se maintenir dans la course au titre, a confirmé la domination du clan Hyundai et subtilisé le leadership à son coéquipier Sébastien Loeb, désormais deuxième du classement général à 11 secondes, devant la troisième Hyundai confiée à Dani Sordo.

La deuxième spéciale de la matinée a été marquée par la sortie de route de Kris Meeke, qui a endommagé sa Toyota et perdu ses chances de lutter pour le podium. Cette mésaventure a permis à Ott Tänak de prendre la quatrième place du rallye, l'Estonien ayant également été le plus rapide de l'ES 9 pour afficher un retard de 26" sur Neuville, et de 10" sur la troisième place.

Grand perdant de la journée de vendredi, Sébastien Ogier a évolué toute la matinée dans les temps des meilleurs et tente de remonter vers la zone des points pour sauver ce qui pourrait l'être. Le Français, dont la couronne mondiale ne tient plus qu'à un fil, pointe ce midi à 4'05 de Neuville, au huitième rang. Le clan Citroën vit un week-end décidément compliqué puisque sur l'autre C3 WRC, Esapekka Lappi n'a même pas pu prendre le départ ce matin suite à un problème moteur survenu vendredi dans la dernière spéciale. Le Finlandais a été définitivement contraint à l'abandon.

Cet après-midi, un deuxième passage dans les trois spéciales tracées pour la matinée est prévu, avant une dernière spéciale très courte dans la ville de Salou.

Scratchs de la matinée

ES7 : Thierry Neuville (Hyundai)

ES8 : Thierry Neuville (Hyundai)

ES9 : Ott Tänak (Toyota)

Rallye de Catalogne - Classement après l'ES9