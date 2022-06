Neuville : Le manque de fiabilité de Hyundai profite à Rovanperä

En dépit de ses nombreux problèmes techniques et mécaniques sur les quatre premières manches du Championnat du monde des Rallyes 2022 et de ses 46 points de retard sur le leader Kalle Rovanperä, Thierry Neuville est resté le pilote le plus proche du Finlandais au classement général au terme du Rallye du Portugal.

Bien qu'il ait fini à la cinquième place, Neuville était un temps dans le match pour la victoire, pointant à sept secondes d'Elfyn Evans après sept spéciales. Toutefois, la casse d'un arbre de transmission lors de la liaison vers l'ES8 a fait perdre au Belge plus d'une minute sur la tête.

Cet énième problème, qui est venu rejoindre ceux vécus au Monte-Carlo, en Suède et en Croatie, a été celui de trop. La colère de Neuville était palpable à l'arrivée de la huitième spéciale, comme l'illustre le tweet ci-dessous dans lequel on aperçoit sa réaction à chaud.

Interrogé par Motorsport.com sur la possibilité de terminer sur le podium sans ces incidents, Neuville a répondu : "Clairement, et peut-être même qu'il aurait été possible de se battre pour la victoire. Ça aurait été dur mais nous étions juste derrière Elfyn avant les problèmes, donc il y avait largement matière à se battre mais, malheureusement, les problèmes sont arrivés et nous avons fait du mieux que nous pouvions."

"Pour être honnête, il est de plus en plus difficile [de rester calme]. C'est très frustrant, nous sommes là pour nous battre pour le championnat. J'ai gagné des rallyes et je suis monté sur des podiums mais l'objectif est de remporter le championnat. Aujourd'hui, nous pouvons déjà voir un pilote s'échapper, il y a déjà un écart important, c'est donc difficile de recoller."

"Nous ne pouvons que féliciter Toyota pour leurs performances et leur fiabilité, quelque chose qui nous manque clairement, ça fait une grande différence pour le moment. C'est pour ça qu'ils sont très forts et c'est pour ça que Kalle peut signer victoire sur victoire. Nous avons besoin [de gagner] très vite. Nous sommes proches [en matière de performance] mais nous ne sommes pas encore au même niveau [que Toyota], nous devons travailler un peu plus. Je me sens à l'aise dans la voiture et je sens que je sais exactement sur quoi travailler pour rendre [la voiture] plus rapide."

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai i20 N Rally1

Son coéquipier Ott Tänak s'est également montré critique vis-à-vis des problèmes de fiabilité de la i20, qui font suite à ceux ayant exclu le Champion du monde 2019 et Neuville de la course au titre l'an passé : "Nous sommes assez loin, il y a beaucoup de travail à faire, et beaucoup de choses assez ouvertes. Dans l'ensemble, il a été difficile d'obtenir la confiance dont nous avons besoin mais il n'y a pas d'autre option que de travailler dur pour essayer de renverser la situation."

Hyundai, diminué par le départ de son directeur Andrea Adamo durant l'hiver, remonte péniblement la pente. Des progrès ont pu être faits depuis les débuts désastreux de sa Rally1 au Monte-Carlo, avec quatre podiums décrochés depuis lors, dont une troisième place au Portugal signée Dani Sordo. Le directeur adjoint de l'équipe, Julien Moncet, est conscient des points faibles de la i20 mais affirme que seul le cumul de kilomètres permettra d'en améliorer la fiabilité.

"Nous savons que nous avons beaucoup de travail devant nous", a-t-il indiqué à Motorsport.com après le Rallye du Portugal. "La Sardaigne est dans peu de temps mais nous ferons de notre mieux, nous essaierons vraiment d'éviter ces problèmes de fiabilité. Les performances de la voiture sont bonnes. Nous avons besoin de roulage et nous avons besoin de temps. Nous y allons pas à pas, mais j'espère que nous serons en mesure de régler [les problèmes] le plus vite possible."