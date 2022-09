Objectif podium pour Neuville qui veut oublier sa désillusion d'Ypres

Tel un phénix qui renaît de ses cendres, Thierry Neuville tentera une nouvelle fois de se relever après son énième déception survenue chez lui, au Rallye d'Ypres, il y a près de trois semaines. C'est peu de dire que le Belge connaît une campagne 2022 compliquée, mais celui-ci pensait enfin pouvoir faire son retour sur la première marche du podium sur ses terres après avoir fait le plus dur sur les trois-quarts de son épreuve nationale.

Las, une sortie de route à la toute fin de la deuxième étape a douché les espoirs de victoire du pilote Hyundai, qui ne s'est plus imposé depuis le Rallye de Catalogne il y a désormais près d'un an. Neuville n'a d'ailleurs plus intégré le top 3 depuis le Rallye de Croatie en avril dernier, et sa série de contreperformances commence à se faire sérieusement ressentir au championnat, lui qui a vu successivement son coéquipier Ott Tänak puis Elfyn Evans passer devant au classement.

Peu à l'aise sur la terre, c'est néanmoins sur ce type de surface qu'il tentera de se relancer ce week-end en Grèce, à l'occasion du Rallye de l'Acropole. Une épreuve qui a pour habitude de mettre à mal la mécanique et de rudoyer les équipages, alors que l'édition 2022 ne semble pas devoir déroger à la règle compte tenu des conditions météo attendues.

"La Grèce promet d'être une épreuve très exigeante", confirme Neuville. "On s'attend à ce qu'il fasse chaud, donc on aura l'impression d'être encore en été [sic]. Les spéciales y sont difficiles, étant donné que certaines sont très longues et peuvent se révéler cassantes par endroits. Le déroulé des journées est en lui-même éprouvant, avec des départs tôt le matin et des arrivées tard le soir."

Neuville pensait tenir la victoire à domicile, mais une sortie de route en fin d'épreuve a tout gâché.

Un passif mitigé en Grèce

Le Rallye de l'Acropole fait en effet partie de ces épreuves très sélectives qui peuvent proposer de nombreux rebondissements et où rien n'est jamais acquis. Neuville le sait bien, lui qui y a par le passé soufflé le chaud (un podium en 2013 alors qu'il évoluait chez M-Sport) et le froid (il a écopé d'une pénalité de quatre minutes l'an dernier à la suite d'un problème de direction assistée sur sa voiture, pour ne finir que huitième).

L'idée sera donc en premier lieu d'éviter les écueils en Grèce afin, pourquoi pas, de renouer avec le podium dimanche prochain. "C'est un rallye auquel j'ai participé plusieurs fois par le passé, en 2012 et en 2013, et bien entendu l'an dernier", rappelle-t-il. "C'est un endroit qui m'a procuré de bons souvenirs. Nous allons avoir besoin d'une voiture solide et fiable pour nous aventurer sur ce terrain et dans cette chaleur, et cela va nous rendre la tâche également difficile dans le cockpit. Si tout se passe bien, notre objectif va être de nous battre pour le podium."

Des propos loin d'être prononcés à l'emporte-pièce. Le pilote belge peut en effet compter sur une i20 N qui s'est révélée être une arme particulièrement redoutable lors des dernières manches (comme l'ont démontré les deux victoires de Tänak en Finlande puis en Belgique), capable de s'imposer sur tous les types de terrains et qui semble enfin avoir résolu la majeure partie des problèmes techniques, qui ont empêché tant de fois Neuville et Hyundai de décrocher les bons résultats qui leur semblaient pourtant promis.