Neuville partagé entre "déception et frustration" après le Monte-Carlo

Thierry Neuville a connu bien des galères lors de la première manche du Championnat du monde des Rallyes 2022. Après une intersaison agitée dans les rangs de Hyundai Motorsport, avec le départ de son directeur Andrea Adamo et un développement tardif de la nouvelle i20 N Rally1, tout n'a clairement pas été maitrisé par l'équipe sud-coréenne du côté de Monaco. Prudent à l'entame du rallye, le Belge nourrissait d'autres ambitions pour débuter la saison.

"À la fin de ce rallye, nous restons sur des sentiments de déception et de frustration. Nous avons eu un week-end difficile. J'ai donné ma vie dans la Power Stage, j'ai tout donné, donc je suis déçu du temps", a expliqué Neuville en faisant référence à son dernier chrono du rallye (3e à 2"6 du scratch). "Il y a eu une énorme quantité de travail en coulisses pour préparer cet événement, de la part de Martijn et moi, ainsi que de l'équipe, alors repartir sans aucune récompense est difficile à accepter."

Impliqué jusqu'au dernier mètre de la course, le Saint-Vithois n'a jamais baissé les bras tout en étant déjà remobilisé pour la suite de la saison. "Nous n'abandonnerons pas. Nous essayons de garder tout le monde motivé et nous allons continuer à pousser. La volonté est bien là et c'est important. Il y a différents domaines sur lesquels nous allons travailler mais le plus important est la fiabilité. Nous devons être beaucoup plus forts pour les rallyes à venir."

S'il a difficilement fait illusion en terminant à une lointaine sixième place finale, à près de huit minutes du vainqueur Sébastien Loeb, ses coéquipiers n'ont connu la même réussite en étant tous deux contraints à l'abandon. Fautif sur la neige (ES11) après avoir rencontré de multiples problèmes techniques, Ott Tänak a rendu les armes dès la troisième étape avant d'être imité par Oliver Solberg dimanche matin. Pour ses débuts dans l'équipe officielle, le jeune Suédois a vécu une première digne d'un véritable chemin de croix, la faute à des gaz d'échappement dans l'habitacle de sa monture depuis le départ.

Littéralement lancés dans une course contre la montre pour être prêts au départ du Monte-Carlo, les doubles Champions du monde (2019 et 2020) attendaient forcément mieux de cette introduction dans l'ère hybride, à l'image du directeur adjoint de l'équipe, Julien Moncet.

"Ce rallye a été très difficile pour nous. Je suis déçu pour toute l'équipe qui a poussé si fort, ceux sur le rallye et ceux à l'usine. Nous devons réagir. D'un point de vue sportif, je ne suis pas heureux car nous sommes ici pour gagner, et le résultat n'est pas conforme à nos attentes", a déclaré Moncet, qui a tout de même trouvé quelques motifs de satisfaction au cœur d'un week-end raté.

"Néanmoins, nous avons pu vérifier de nombreux systèmes sur notre nouvelle Hyundai i20 N Rally1, et il y a toujours de bonnes choses à retirer des moments les plus difficiles. Lorsque la voiture a fonctionné sans problème, nous avons pu montrer des temps compétitifs, donc le rythme est là. Nous devons juste régler nos problèmes aussi vite que possible."