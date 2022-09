ES14 à 15 - Neuville tout proche de la victoire, Evans out Thierry Neuville caracole toujours en tête à l'issue des deux premières spéciales de la dernière étape du Rallye de l'Acropole. Il devance ses coéquipiers Ott Tänak et Dani Sordo, alors que Hyundai n'est plus bien loin d'un triplé qui serait historique.