Leader d'un triplé Hyundai, Neuville retrouve le succès en Grèce !

Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Rallye de l'Acropole aura livré de nombreux rebondissements ! De nombreuses leçons aussi, la première d'entre elles étant qu'une course n'est jamais gagnée tant que la ligne d'arrivée n'a pas été franchie. M-Sport l'a amèrement constaté samedi, après avoir pourtant dominé de la tête et des épaules la journée du vendredi.

Sébastien Loeb et Pierre-Louis Loubet se sont en effet montrés intraitables lors de la première étape, remportant à eux deux l'intégralité des spéciales disputées ce jour-là. Mais les choses sont allées de mal en pis par la suite, l'Alsacien devant renoncer sur la liaison le menant à l'ES9 en raison de la casse de la courroie d'alternateur de sa Ford Puma. Le nonuple Champion du monde n'a même pas eu l'occasion de repartir ce dimanche, M-Sport préférant ménager ses forces en vue de la préparation de la prochaine manche, en Nouvelle-Zélande dans trois semaines.

Un parti pris qui a joué en faveur de Loubet, qui termine ce rallye à la quatrième place et réitère ainsi son meilleur résultat en WRC (il avait déjà terminé au quatrième rang en Sardaigne). Le Corse a impressionné vendredi en signant ses deux premiers scratchs dans la catégorie, mais a lui aussi perdu tout espoir de victoire samedi matin en raison d'une crevaison. Le jeune pilote de 25 ans, qui avait fait l'impasse sur la manche précédente en Belgique, a néanmoins fait preuve d'une remarquable témérité pour finir au pied du podium derrière les trois Hyundai Rally1 engagées ce week-end sur les routes grecques.

Malgré une crevaison samedi matin, Loubet peut être satisfait d'avoir signé ses deux premiers scratchs et renouvelé son meilleur résultat en WRC.

Car la seconde leçon à retenir de ce Rallye de l'Acropole, c'est qu'il ne faut jamais perdre espoir. Peu aurait en effet parier sur une victoire de Thierry Neuville après son crève-cœur à domicile au Rallye d'Ypres, où le Belge avait dû renoncer au soir de la deuxième étape. Au final, celui-ci a réalisé une prestation très propre, à peine inquiété hier par des problèmes de surchauffe de batterie ayant touché toutes les i20 N.

Vainqueur avec 15 secondes d'avance sur Ott Tänak, Neuville n'a pas lâché cette première place qui lui avait échappé chez lui il y a trois semaines, quitte à ce que ce soit au détriment de son coéquipier, toujours en lice dans la course au titre. Il faut dire que Hyundai a fini par donner des consignes aujourd'hui, mais pour figer les résultats et non favoriser l'un de ses pilotes, échaudé par la véritable hécatombe qu'avait réservé jusque-là cette édition du Rallye de l'Acropole.

L'Estonien, qui a lui aussi connu son lot de problèmes mécaniques, notamment au niveau de l'hybride mais aussi du différentiel, peut tout de même se féliciter d'avoir toujours ses chances au championnat après que son adversaire Kalle Rovanperä a connu une épreuve qui ne lui laissera sans doute pas un souvenir impérissable.

Vainqueur de la Power Stage, Tänak reste en lice pour le titre

Le Finlandais, qui ne s'est plus imposé depuis le Rallye d'Estonie mi-juillet, a particulièrement souffert de sa position d'ouvreur vendredi, avant de grandement endommager les freins et la suspension arrière de sa GR Yaris après avoir percuté un arbre samedi matin. Hors du coup au général, le pilote Toyota a tout de même réussi à inscrire les quatre points de la deuxième place dans la Power Stage, qu'il a terminée derrière Tänak, et voit ainsi son adversaire de chez Hyundai revenir à 53 encablures au championnat.

La troisième place est quant à elle revenue à Dani Sordo, qui assure ainsi à Hyundai son premier triplé en WRC depuis les débuts du constructeur sud-coréen dans la discipline en 2014. Une vraie performance de la part de l'Espagnol, qui décroche ainsi son troisième top 3 de la saison en autant de piges pour son employeur.

Il devance donc les Ford Puma de Loubet et Craig Breen. L'Irlandais renoue enfin avec le top 5 après une série de trois abandons consécutifs, mais aurait pu viser le podium si un départ de feu à l'issue de l'ES2 vendredi matin et surtout un changement de roue faisant suite à une crevaison ne lui avaient fait perdre un temps précieux lors de la première étape.

Takamoto Katsuta s'adjuge pour sa part la sixième place. Très prudent tout au long d'une épreuve qu'il découvrait ce week-end, le Japonais confirme être le pilote le plus régulier du plateau, lui qui n'a toujours pas déploré le moindre abandon cette saison, ce en dépit d'une Power Stage bouclée sur une jante !

Une véritable hécatombe

D'autres ne peuvent pas en dire autant, tel son coéquipier Esapekka Lappi, qui a un temps représenté un candidat valable pour un troisième podium d'affilée cette saison. Las pour le Finlandais, un problème au niveau de la pompe à essence de sa Toyota a eu raison de ses ambitions, au même titre qu'Elfyn Evans qui a dû jeter l'éponge ce matin avant même le départ de la première spéciale à cause d'un problème de turbo.

Gus Greensmith et Jourdan Serderídis ont également été contraints à l'abandon en raison de problèmes techniques. Si dans le cas de l'Anglais la cause de l'abandon reste encore à déterminer, pour le pilote privé c'est un problème d'hybride qui a douché ses espoirs de bien figurer sur ses terres.

Du côté du WRC2 soulignons la victoire du Finlandais Emil Lindholm, qui boucle du reste ce Rallye de l'Acropole au septième rang au général, et s'impose dans la catégorie devant le Russe Nikolay Gryazin et le Chypriote Alexandros Tsouloftas. La troisième place aurait d'ailleurs pu revenir à Yohan Rossel, mais une erreur ce dimanche matin a compromis le résultat final du Français.

La prochaine manche aura lieu en Nouvelle-Zélande, du 29 septembre au 2 octobre, et marquera le retour du pays du long nuage blanc au calendrier WRC pour la première fois depuis 2012.

Scratchs de la 3ème étape

ES14 : O. Tänak

ES15 : T. Neuville

ES16 : O. Tänak

Rallye de l'Acropole - Classement à l'issue de l'ES16