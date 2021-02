Neuville rêve d'un titre face à Ogier pour son "plaisir personnel"

La saison 2021 devrait bien être la dernière de Sébastien Ogier en WRC, le pilote Toyota ayant déjà repoussé sa retraite d'un an après une campagne 2020 réduite à sept rallyes en raison de la pandémie de COVID-19. Les pilotes du WRC n'ont donc plus qu'une seule opportunité de battre le septuple Champion du monde, ce qu'Ott Tänak a été le seul à faire depuis 2012, en décrochant le titre il y a deux ans quand Ogier vivait une saison difficile chez Citroën.

Thierry Neuville estime que remporter le championnat cette année aurait une saveur particulière puisque cela se passerait face à celui qui est la référence du championnat depuis près d'une décennie. "Je vise [le titre] depuis quelques années", a rappelé le quintuple vice-Champion du WRC au site officiel du championnat. "Je veux remporter le titre avec Sébastien encore présent dans la catégorie – le plus important pour nous est d'affronter le meilleur. Si Ogier n'est plus là, alors le meilleur n'est plus là."

"Évidemment, il y a d'autres bons pilotes dans le championnat, mais pour mon plaisir personnel, cela aurait plus de valeur si je pouvais gagner alors que Sébastien est encore présent. C'est pour ça que nous voulons tous qu'il reste, tout le monde veut affronter le meilleur du championnat."

Sébastien Ogier a débuté la saison 2021 de la meilleure des façons au Rallye Monte-Carlo, avec la victoire et les cinq points de la Power Stage, pendant que Neuville est apparu plus en difficulté pour son premier rallye avec Martijn Wydaeghe comme copilote, son divorce avec Nicolas Gilsoul ayant été annoncé quelques jours à peine avant le début de la saison. Le pilote Hyundai, vainqueur de l'édition 2020, a finalement décroché la troisième place.

Le prochain rendez-vous confrontera les pilotes à la neige dans le cercle arctique, au nord de la Finlande, et d'autres surprises les attendent cette année grâce au retour du Safari Rally et à l'ajout d'épreuves en Croatie et dans le pays de Thierry Neuville, avec le Rallye d'Ypres. "Un calendrier passionnant nous attend, avec quelques nouveaux rallyes également", souligne le Belge. "Nous avons de nouveaux lieux, de nouveaux défis, que j'attends vraiment avec impatience."