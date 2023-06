Neuville a senti Breen à ses côtés pour aller chercher la victoire

Le Rallye de Sardaigne a vu Thierry Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe offrir à Hyundai sa première victoire de la saison, la première aussi pour l'équipage et le constructeur depuis l'accident qui a coûté la vie à Craig Breen au mois d'avril.

Le Belge est sorti vainqueur d'un rallye marqué par la pluie et des conditions boueuses, prenant l'avantage sur son coéquipier Esapekka Lappi pour un doublé final revenu à Hyundai. Sitôt la ligne d'arrivée franchie, il a tenu, comme Cyril Abiteboul, patron de l'équipe, à saluer la mémoire de Craig Breen, auquel les i20 N Rally1 continuent de rendre hommage par leur livrée.

Interrogé par Motorsport.com sur le fait qu'il n'avait personnellement plus gagné depuis le Japon, l'année dernière, Neuville a répondu : "Cela fait un moment, mais pas si longtemps non plus. Nous avons manqué une grande opportunité en Croatie et nous aurions déjà pu compter une victoire, mais c'est comme ça. Toute l'équipe a totalisé beaucoup de podiums, mais pas de victoire, et maintenant nous obtenons un doublé, ce qui est un excellent résultat."

"Je suis sûr que notre ami commun nous regardait et qu'il était avec nous ce week-end. Craig est dans nos mémoires. Nous voulions la victoire en Croatie, mais nous l'avons maintenant."

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe n'avaient plus gagné depuis le Rallye du Japon l'année dernière.

Au sujet du contexte et des émotions de ces derniers mois, Cyril Abiteboul a ajouté : "Un résultat comme celui-ci vient d'une multiplication de petites contributions de la part de tout le monde. Thierry et Esapekka ont contribué à ce résultat, mais Craig a été présent dans nos esprits et dans nos têtes, et il fait toujours totalement partie de l'équipe. À chaque minute, j'ai pensé à lui et à la fierté qu'il aurait eue de nous voir gagner dans ces conditions. C'était un guerrier et je suis sûr que c'est le genre de victoire qu'il aurait apprécié."

Neuville remonte au championnat

Cette victoire en Italie permet à Thierry Neuville de se hisser à la deuxième place du championnat avant la septième manche qui se déroulera au Kenya du 22 au 25 juin et marquera le cap de la mi-saison. Le Belge compte désormais 25 points de retard sur le pilote Toyota Kalle Rovanperä, troisième en Sardaigne et qui a décroché cinq points bonus en remportant la Power Stage.

"Nous avons fait une course intelligente ce week-end et nous sommes de retour à la deuxième position au championnat", a expliqué Neuville, passé en tête samedi après-midi après la sortie de Sébastien Ogier. "Malheureusement, ce n'est pas un résultat parfait, puisque nous n'avons pu reprendre que cinq points à Kalle, alors que l'Estonie et la Finlande approchent. Mais c'est mieux que de finir dans le fossé."

"Nous avons huit points d'avance sur Ott Tänak et dix sur Elfyn Evans", a ajouté le pilote Hyundai. "La course [au titre] est lancée mais il faut que le Kenya soit à nouveau un gros rallye [pour nous]."

