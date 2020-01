Un sentiment de "revanche" pour un Neuville victorieux

Pour la première fois depuis 2010, ça n'est pas un pilote français qui est monté sur la plus haute marche du podium du Rallye Monte-Carlo ! Thierry Neuville et son copilote Nicolas Gilsoul ont décroché ce dimanche la 13e victoire de leur carrière, et enfin signé un succès sur un rallye qui n'a plus échappé à Sébastien Ogier depuis 2014, et sur lequel ils s'étaient inclinés pour à peine plus de deux secondes en 2019.

Large leader en 2017 avant de commettre une erreur et cinquième en 2018 après une sortie de piste dès la première soirée de compétition, le natif de Saint-Vith ne peut s'empêcher d'exprimer un sentiment de revanche après plusieurs années compliquées sur la première manche du championnat. Manche sur laquelle il signe un succès total, avec les cinq points de la Power Stage.

Lire aussi : Neuville remporte le Monte-Carlo devant Ogier

"J'ai du mal à m'exprimer pour l'instant, c'est vrai que l'on savait qu'aujourd'hui ça allait bien et qu'on allait probablement gagner sans incident dans la dernière spéciale, on a pu se préparer un peu. Mais quelque part, c'est la revanche de l'an passé, on voulait tellement gagner ce rallye, on était tellement proche après plusieurs années difficiles. Finalement, voilà notre revanche cette année !", a déclaré le vainqueur au micro de la RTBF.

En plus d'être une victoire de prestige, ce succès intervient à l'issue d'un week-end de haute lutte avec deux pilotes Toyota, Sébastien Ogier et Elfyn Evans. Le podium se tient finalement en 14 secondes, et l'ordre des trois leaders n'a cessé de se modifier tout au long du rallye, avant ce dimanche où Neuville a pris les commandes après la boucle matinale, pour ne plus les lâcher.

"Nous avions une bonne vitesse, c'était une belle bagarre, nous étions trois à nous battre pour la première place, et nous les avons battus à la régulière. C'était une bagarre gagnée à la régulière, à un moment on avait 16 secondes de retard, et jeudi soir on avait une vingtaine de secondes d'avance ! C'était un rallye [fait de] hauts et de bas, pour tout le monde, mais on a été assez constant, on a toujours tiré le meilleur de chaque situation."

Le pilote belge souligne également l'importance d'enfin gagner le Monte-Carlo et n'établit pas de classement de ses victoires, lui qui a déjà connu de belles émotions derrière le volant : "Niveau émotions, il y en a eu d'autres, notamment la Sardaigne, où l'on s'était battu dans la dernière spéciale avec Sébastien [Ogier], c'était très fort comme sensations. Mais ici, c'est plutôt une sensation de revanche, on avait envie l'année passé, on était si proche et on l'a loupé, il fallait que cette année on réussisse. On ne peut pas commencer mieux que ça, même si pour l'équipe finalement ça n'a pas été le rallye espéré. Pour nous personnellement, ça a été un très bon début de saison, et nous sommes fiers d'avoir réussi cela."