Norris invité par Solberg à s'essayer au rallye

Alors que Daniel Ricciardo a annoncé en marge du GP de Belgique – qui marque ce week-end la reprise de la F1 après une trêve de quatre semaines – son départ de McLaren à l'issue de la saison 2022, Lando Norris va se retrouver propulsé au rang de porte-étendard de l'équipe anglaise. Présent au sein de la structure de Woking depuis ses débuts dans la discipline en 2019, le jeune britannique de 22 ans a par ailleurs signé en tout début de saison une prolongation de contrat jusqu'à la fin de l'exercice 2025.

Une relation de long terme qui témoigne de la forte implication de Norris en monoplace, même si l'Anglais n'a jamais caché son attirance pour d'autres sports mécaniques, et en particulier le rallye, notamment depuis qu'il a participé à une première expérience en la matière, lors d'une séance photos pour le compte de sa structure baptisée Quadrant.

Un intérêt qui n'a pas échappé à Oliver Solberg, qui a invité Norris sur les réseaux sociaux à venir essayer plusieurs voitures de rallyes chez lui, en Suède. "S'il veut venir à la ferme familiale en Suède, nous avons plein de voitures de rallyes qui l'attendent. Et s'il veut piloter un peu, c'est bien sûr possible", a expliqué le pilote Hyundai auprès de Motorsport.com lors du Rallye d'Ypres. "Je peux lui envoyer un message […] et lui proposer de venir piloter une voiture de rallyes. C'est un super bon pilote, très talentueux, donc je suis sûr qu'il va aussi bien s'en tirer à bord d'une voiture de rallyes. Enfin, autant que je puisse moi-même bien faire à bord d'une F1."

Norris a été enchanté par sa récente visite des infrastructures de M-Sport.

Norris, pas le 1er pilote F1 à se risquer au rallye

Solberg n'est pas le seul à vouloir proposer l'expérience à Norris. M-Sport y est ainsi également disposé, surtout après la visite du pilote McLaren à l'usine de l'équipe anglaise située dans le comté de Cumbria, en Angleterre. "Malheureusement je ne travaillais pas le jour où Lando est venu nous rendre visite, mais cela aurait été un plaisir de le rencontrer", a déclaré le manager de M-Sport, Richard Millener, toujours auprès de Motorsport.com. "Certains de nos gars qui ont travaillé pour nous avant de rejoindre McLaren nous ont dit qu'il avait été enthousiasmé par cette journée."

"Il n'avait pas pu piloter de voiture à ce moment-là, mais je suis persuadé qu'il adorerait pouvoir faire un tour, et je pense que ce serait une bonne chose pour l'équipe. Il semble être un gars très drôle et accessible, donc qui sait ? C'est toujours sympa d'organiser ce genre de choses."

Norris ne serait pas le premier pilote de F1 à faire un tour en rallyes ces dernières années. Valtteri Bottas a ainsi participé à l'Arctic Rally à plusieurs occasions, alors que Kimi Räikkönen a de son côté participé à deux saisons en WRC en 2010 et 2011. Robert Kubica, pilote de réserve chez Alfa Romeo, a lui aussi roulé en rallyes, allant même jusqu'à être sacré en WRC2 en 2013 malgré son dramatique accident survenu début 2011. Dernier exemple très récent enfin, celui de Jos Verstappen, auteur de 106 départs en F1 et qui a fait ses débuts en WRC lors du dernier Rallye d'Ypres à bord d'une voiture Citroën C3 Rally2.