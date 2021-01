Ogier augmente son avance avant la Power Stage

Programmée initialement dans l'arrière-pays niçois avec notamment le passage du mythique Col du Turini, cette quatrième et dernière journée a été totalement chamboulée suite à la tempête Alex en septembre dernier. Face à cette catastrophe, l'Automobile Club de Monaco a changé ses plans en proposant un parcours totalement renouvelé entre les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence. Les spéciales de Puget-Théniers - La Penne (12,93 km) et de Briançonnet - Entrevaux (14,31 km) ont finalement pris le relais pour clôturer cette 89e édition du Rallye Monte-Carlo.

Malgré une ligne d'arrivée à portée de vue, ces trois spéciales de la matinée ont été sans pitié pour les 50 concurrents ayant passé le cut fixé par l'ACM. Dans un premier temps, l'ES12 a cueilli à froid tous les équipages avec une chaussée humide, glacée, et souvent très glissante. Même si elle n'a pas fait beaucoup de dégâts, cette spéciale a tout de même été fatale à Kalle Rovanperä. Victime d'une crevaison, le Finlandais a perdu plus de 56" dans cette mésaventure et sa troisième place provisoire au profit de Thierry Neuville.

L'ES13 n'a pas été en reste avec le passage du Col de Buis (1196 m) recouvert de neige et de glace sur plusieurs kilomètres. Dans cet exercice périlleux, les hommes de tête s'en sont bien sortis, à la différence des WRC en queue de peloton. Tour à tour, Gus Greensmith et Takamoto Katsuta ont goûté à la neige avec chacun un tête-à-queue.

Le second passage dans Puget-Théniers - La Penne (ES14) s'est montré quant à lui plus clément et a permis à Sébastien Ogier, leader au départ de la matinée, de consolider sa marge sur son dauphin Elfyn Evans. Grâce à deux nouveaux meilleurs temps, le Gapençais a accumulé 28"1 de marge sur son coéquipier. Derrière les deux Yaris WRC de tête, les écarts n'ont fait qu'augmenter au sein du top 10, où sauf coup de théâtre, les positions devraient rester figées.

Après ces trois spéciales, le rallye se terminera par un second passage dans Briançonnet - Entrevaux faisant office de Power Stage à partir de 12h18.

Scratchs de la matinée

ES12 : S.Ogier

ES13 : T.Neuville

ES14 : S.Ogier

Rallye Monte Carlo - Classement après l'ES14

Related video