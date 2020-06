Ogier pourrait poursuivre sa carrière au-delà de 2020

Côté sports mécaniques, le WRC est une des rares disciplines à avoir pu disputer trois manches complètes ou quasiment (le Rallye du Mexique a été amputé de sa dernière journée pour permettre aux équipes de prendre l'avion vers l'Europe) avant que la saison ne soit suspendue en raison de la pandémie liée au nouveau coronavirus. Dernier vainqueur en date, Sébastien Ogier occupe la tête du classement pilotes avec 62 points contre 54 pour son équipier chez Toyota, Elfyn Evans.

Le Français a déjà indiqué qu'il voyait 2020 comme sa dernière année dans la discipline qui l'a vu être titré à six reprises entre 2013 et 2018, même après son départ de Citroën pour Toyota fin 2019. Pourtant, dans le contexte particulier de cette année et avec l'annulation ou le report de quatre des dix manches restantes au calendrier, difficile pour lui de ne pas s'interroger sur la suite et d'envisager d'être encore là en 2021.

"Bien sûr, je ne m'attendais pas à une telle année pour finir ma carrière", a-t-il expliqué pour DirtFish. "Voyons ce qui va se passer dans les prochains mois, mais si la saison est réduite de moitié ou autre, je pourrais bien sûr envisager d'en faire une de plus. Pour l'instant, il n'y a rien [de fait]. J'ai juste annoncé ça personnellement, mais je n'en ai pas vraiment discuté avec l'équipe. C'est juste mon ressenti personnel du moment. Ce n'est pas un véritable projet, mais clairement si la saison est tronquée de moitié, je pourrais l'envisager, oui."

Ogier a signé son premier podium avec Toyota au Rallye Monte-Carlo avant de finir quatrième en Suède et de l'emporter au Mexique, gagnant ainsi pour le quatrième constructeur différent en WRC après Citroën, Volkswagen et Ford (avec M-Sport). En février dernier, toujours pour DirtFish, le directeur de l'écurie de la marque nippone, Tommi Mäkinen, expliquait déjà vouloir tenter de convaincre son pilote de poursuivre l'aventure au-delà de 2020.

"J'ai le sentiment que nous pouvons lui donner une voiture suffisamment bonne pour qu'il continue de gagner, pour qu'il reste motivé, et alors peut-être qu'il décidera [de rester]. C'est uniquement ce que nous devons faire. Je suis sûr que si nous pouvons lui donner cette belle sensation que tout le monde est satisfait, motivé et que tout le monde apprécie de travailler ici, alors ce sera la même chose pour Ogier ; s'il continue d'apprécier ça, il pourrait poursuivre. Il n'est pas encore trop vieux. Nous voudrions qu'il reste. Nous allons juste essayer de faire de notre mieux pour qu'il continue de piloter [pour nous]."