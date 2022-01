Ogier : "Le destin" a décidé du vainqueur dans son duel face à Loeb

L'octuple Champion du monde semblait en passe de remporter une neuvième victoire sur le Monte-Carlo dimanche matin, avant de subir une crevaison (avant gauche) dans l'avant-dernière spéciale du rallye. Une mésaventure qui a transformé son avance de 24"6 sur Sébastien Loeb en un déficit de 9"5 à 14,26 km de l'arrivée.

Dans la foulée, Sébastien Ogier a sans doute réalisé la meilleure spéciale du week-end en reprenant plus de 9" à l'Alsacien dans l'ultime Power Stage. Une pénalité de 10" pour départ volé a cependant réduit à néant ses espoirs de priver Loeb de la victoire après une lutte mémorable de quatre jours.

Bien que déçu de terminer à la deuxième place, le pilote Toyota Gazoo Racing, qui ne participe qu'à une campagne partielle cette année, pense qu'il peut garder la tête haute après une lutte épique face au pilote le plus titré de l'Histoire du WRC.

"Quel combat et quelle joie de faire de ce rallye, un souvenir inoubliable et un rallye très spécial pour moi", a déclaré Ogier à Motorsport.com. "D'accord, ce week-end, nous ne sommes pas sortis vainqueurs mais je pense que nous pouvons définitivement garder la tête haute et garder le sourire car nous avons fait le travail et le destin en a décidé autrement aujourd'hui. Je suis toujours souriant et j'apprécie toujours autant ce combat. Je dois donc dire bravo à Seb [Loeb] et à [sa copilote] Isabelle [Galmiche], c'était un plaisir de se battre avec eux."

"Honnêtement, il n'y avait rien que je puisse faire sur ce coup-là ", a-t-il ajouté lorsqu'on lui a demandé s'il aurait pu éviter la crevaison. "C'était une corde que j'ai évitée au premier passage et tant que la route était propre, j'essayais vraiment d'assurer mais au deuxième passage, tout le monde est entré dans la corde et c'était très sale et il fallait suivre la trace. C'est la vie. La seule chose qui me met peut-être en colère, c'est que cela fait plus d'un an que nous savons que ce pneu est trop faible et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de réaction à ce sujet."

Pirelli a fait l'objet de vives critiques depuis qu'il a rejoint le championnat en tant que fournisseur unique de pneus l'année dernière. Le manufacturier italien a toutefois confirmé qu'il avait modifié la conception de ses pneus pour 2022 afin de faire face aux nouvelles Rally1 plus lourdes et plus puissantes.

Après avoir réfléchi à sa pénalité reçue dans la dernière spéciale, le Gapençais a admis qu'il était content d'avoir subi cette sanction car perdre le rallye de 0"5 aurait été plus difficile à avaler.

"De toute évidence, ce sont les règles et si j'ai bougé avant, j'ai bougé avant", a-t-il déclaré. "Mais c'est peut-être mieux que j'aie la pénalité parce que si j'avais eu 0"5 de retard, cela aurait été plus difficile à accepter. Nous avons donné tout ce que nous avions jusqu'à la fin."

"Au dernier départ, le moteur a commencé à avoir un son différent, comme si je perdais de la puissance sur la ligne, et j'ai juste bougé l'embrayage un peu et ça a fait bouger la voiture un peu. Je pense que j'ai vraiment démarré avec de la vitesse au bon moment mais j'ai bougé avant et c'est le règlement."

Ogier n'a pas encore confirmé quand il reviendra en WRC cette saison mais a laissé entendre que le Portugal serait une forte possibilité en mai. "Nous verrons, je veux profiter de cette pause et je pense que le premier à figurer sur la liste [des rallyes potentiels] est le Portugal."