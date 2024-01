Ogier fond sur Evans au Monte-Carlo, Neuville et Tänak à la faute

C'est sous un ciel plutôt dégagé et des routes humides et verglacées, parfois bordées de quelques petits patchs de neige, qu'a débuté la seconde journée du Rallye Monte-Carlo.

La troisième spéciale, ralliant Saint-Léger-les-Mélèzes et La Bâtie-Neuve, a beau être la plus courte du jour, cela ne la rendait pas moins piégeuse pour autant avec une portion glacée particulièrement traître peu avant la mi-parcours pour les pilotes, tous chaussés de pneus soft et supersoft. Thierry Neuville a d'ailleurs frôlé la correctionnelle lors de son passage en s'appuyant sur le talus à gauche de la route dans un virage à droite en léger dévers. Offensif, cela ne l'a pas empêché de remporter ce premier scratch, avec 5,3 secondes d'avance sur Elfyn Evans, 6,6 secondes sur Sébastien Ogier et 22,5 secondes sur Adrien Fourmaux.

Ott Tänak n'a pas eu la même réussite que son équipier chez Hyundai puisqu'après un contact similaire au même endroit, il s'est de son côté retrouvé en tête-à-queue, coincé avec l'avant au-dessus d'un fossé. Remis en scelle par des spectateurs présents en nombre, il a tout de même lâché quasiment 40 secondes dans l'aventure. La liste des piégés de ce virage s'est ensuite allongée avec Takamoto Katsuta, coincé dans les grandes largeurs puisqu'il est venu se poser sur le talus. Même si sa Toyota n'a pas subi de gros dégâts dans l'incident, il a fallu cinq minutes au public pour parvenir à le dégager. Dernier pilote Rally1 sur la spéciale, Grégoire Munster y a également été de sa petite erreur, finissant sa glissade sur le talus ; moins enfoncé que le pilote Toyota, il a tout de même perdu une quarantaine de secondes.

Ott Tänak a été un des perdants de la matinée.

L'ES4 entre Champcella et Saint-Clément fait la part belle à des portions de vraies routes de montagne, avec un asphalte cette fois globalement sec, et quelques plaques d'humidité ça et là. Dans ces conditions, et sur une spéciale où les pilotes partant plus tard étaient un peu moins désavantagés par l'évolution de l'état de la route, Ogier s'est offert son premier scratch du rallye, 1 seconde devant Evans, 1,8 devant Tänak et 8,5 devant Fourmaux.

Pourtant parmi les premiers pilotes sur la route, Neuville a commis un petit tête-à-queue dans les portions tortueuses de la seconde moitié de spéciale, affirmant au point presse ne pas comprendre pourquoi. Une péripétie sans graves conséquences mais dans laquelle le Belge a perdu une huitaine de secondes alors qu'il était en tête aux intermédiaires jusque-là. La présence de quelques mottes de terre dans ce virage a pu jouer. Le pilote Hyundai terminait en tout cas à dix secondes d'Ogier, ce qui le repoussait alors à 18,8 secondes au général face au Gallois.

La plus longue spéciale du jour, entre La Bréole et Selonnet, clôturait cette boucle matinale, avec un parcours principalement situé en vallée, contrairement à l'ES4, et sur des routes assez accidentées avec pas mal de patchs d'humidité, notamment dans les parties boisées. La fin de l'ES était tout de même marquée par une succession de portions légèrement verglacées ou en train de fondre.

Toujours en tête du rallye, Elfyn Evans a connu une matinée plutôt tranquille.

L'occasion pour Sébastien Ogier – très ému à l'arrivée de cette boucle mais ne souhaitant pas en dire plus sur les raisons de ses larmes – de rappeler qui est le patron du Monte-Carlo, puisque l'octuple Champion du monde s'est offert le meilleur temps avec 11,2 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, Elfyn Evans. Au général, l'écart entre les deux pilotes Toyota est donc tombé à un peu plus de 10 secondes.

Adrien Fourmaux a confirmé sa belle entame de rallye avec le troisième chrono de cette ES5, à 0"6 d'Evans, soulignant la qualité des notes transmises par son copilote Alexandre Coria. Malgré d'excellents temps de passage dans les premiers intermédiaires, le troisième homme de l'épreuve, Thierry Neuville, a perdu du temps en fin de spéciale, visiblement trop prudent face à un état de la route ayant beaucoup évolué depuis le passage des ouvreurs dans la portion verglacée. Le Belge a encore lâché 17 secondes sur Ogier et quasiment six secondes sur Evans.

Andreas Mikkelsen, pour sa part, connaît un retour au WRC assez discret, le Norvégien peinant à se mettre dans le rythme au volant de la Hyundai. Prochain rendez-vous : l'ES6, à partir de 14h56.

Scratchs du vendredi matin

ES3 St-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 1 16,68 km Thierry Neuville ES4 Champcella / Saint-Clément 1 17,87 km Sébastien Ogier ES5 La Bréole / Selonnet 1 18,31 km Sébastien Ogier

Classement après l'ES5