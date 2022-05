Ogier : Loeb et moi ne dominerons pas le Rallye du Portugal

Quatre mois après leur impressionnante démonstration lors du Rallye Monte-Carlo, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier retrouveront ensemble le Championnat du monde des Rallyes à l'occasion de la manche portugaise qui se tiendra du 19 au 22 mai.

Pour la première fois depuis très longtemps, aucun des deux pilotes qui ont dominé la catégorie depuis le milieu des années 2000 n'y dispute de saison complète, mais cela ne les a pas empêchés de terminer aisément aux deux premières positions en ouverture de saison. Depuis, ils ont tous deux vaqué à leurs occupations respectives, Ogier débutant en Endurance par le biais du LMP2 et Loeb s'essayant entre autres au DTM.

Le Portugal, rallye sur terre, va proposer un défi différent pour les deux hommes par rapport aux routes enneigées du Sud de la France, tout en marquant la première sortie des nouvelles Rally1 hybrides sur la surface. Et si Ogier est bien entendu ravi de retrouver Loeb, il ne s'attend pas à ce que les deux Champions soient les stars du spectacle comme au Monte-Carlo.

"Bien sûr, je suis content, je prends toujours plaisir à me battre avec lui", a déclaré Ogier à propos de l'opportunité de courir à nouveau contre Loeb. "Nous avons eu quelques belles bagarres au cours de notre carrière et c'est agréable de voir que les fans sont enthousiastes à ce sujet. Je savais qu'il y avait une bonne chance qu'il vienne sur ce rallye, alors je l'ai un peu taquiné en ligne pour essayer de le pousser à l'annoncer."

"J'espère vraiment que nous serons tous les deux capables de nous battre en tête, mais je pense que les réglages et les paramètres de cette épreuve sont différents, donc je ne m'attends pas à ce que nous dominions comme nous l'avons fait au Monte et que nous nous battions en tête. J'espère que nous serons impliqués dans la lutte pour les premières places et que ce sera un rallye passionnant. Il y a aussi Dani [Sordo, qui court aussi pour Hyundai], donc il y a pas mal de pilotes de l'ancienne génération."

"Au Monte, tout le monde sait que c'est le rallye que j'aime le plus gagner et, bien sûr, j'ai été déçu de le perdre de cette façon. J'avais fait le travail et pour quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, je l'ai finalement perdu, donc c'était frustrant, c'est sûr. Mais d'un autre côté, c'était une super performance de [la part de Loeb] et il méritait de gagner, donc ça fait partie du jeu. Parfois vous avez besoin d'avoir un peu de chance de votre côté pour gagner. Au début de ma carrière, il aurait été très difficile d'accepter ce moment, mais j'ai mûri un peu de ce côté-là."

Ce mardi, Ogier retrouvait Toyota pour la première fois depuis le Monte-Carlo afin de mener un test pré-rallye au Portugal. Il s'agissait de sa première sortie avec la GR Yaris sur terre. L'octuple Champion du monde WRC a reconnu être particulièrement impatient de courir à nouveau dans sa discipline de prédilection après ses débuts en WEC à Sebring.

"Je suis assez impatient de participer au test maintenant", a-t-il ajouté avant le début de celui-ci. "Lors de mes deux dernières saisons, peut-être que me rendre sur les tests était parfois un peu plus... pas ennuyeux, mais plus contrariant, parfois je n'étais pas super motivé pour y aller même si je travaillais toujours dur ces jours-là parce que je savais qu'ils étaient extrêmement importants pour la performance. Désormais, je peux dire que je suis plus motivé parce que ça [fait] longtemps et [j'ai] beaucoup de nouvelles choses à réapprendre."