Ogier avec un nouveau copilote au Rallye du Japon

Quelques jours seulement après la victoire de Sébastien Ogier au Rallye de Catalogne, qui constituait également la première en WRC de son copilote d'alors, Benjamin Veillas, on vient d'apprendre que ce dernier allait céder sa place en vue du Rallye du Japon, qui se déroulera mi-novembre.

À la suite de discussions menées avec l'équipe dans la foulée du sacre obtenu par Toyota en Espagne, le Français a en effet décidé d'offrir l'opportunité à Vincent Landais d'évoluer à ses côtés au Japon, ce afin d'évaluer la possibilité d'une future collaboration entre les deux hommes.

Aider de nouveaux talents à faire leur trou en WRC est un objectif de long terme pour Ogier et Julien Ingrassia, son copilote historique au cours de ses huit titres décrochés dans la discipline. L'opportunité offerte à Landais au Japon fait donc partie intégrante de cette volonté de promouvoir de jeunes talents.

Vincent Landais a passé la majorité de sa carrière aux côtés de Pierre-Louis Loubet chez Hyundai et M-Sport. Le duo a ainsi pris part à sept manches du WRC cette année, avec pour meilleurs résultats deux quatrièmes places en Sardaigne et en Grèce.

S'il se montre impatient de voir comment va se débrouiller son nouveau copilote au pays du soleil levant, Ogier n'a pas manqué de saluer les efforts et les qualités de Veillas, qu'il a pu observer lors des cinq rallyes qu'ils ont disputés ensemble cette saison.

"Tout d'abord, je tiens à remercier Benjamin pour tout le travail qu'il a abattu et pour son application durant le programme de rallyes que nous avons réalisé cette année", a ainsi souligné Ogier. "Aussi ce fut un moment spécial que de partager ensemble cette première victoire en Espagne. À présent que l'équipe a sécurisé les trois championnats et que les principaux objectifs qui avaient été fixés cette saison ont été atteints, nous aimerions bien sûr finir sur une bonne note sur les terres de Toyota, au Japon."

"Mais la dernière manche de la saison est également une chance pour préparer et évaluer certaines choses pour le futur, et notamment offrir cette opportunité à Vincent, qui est un jeune copilote talentueux et motivé. Il a travaillé avec nous parmi nos ouvreurs, et après cette bonne expérience je suis enthousiaste à l'idée de participer à notre premier rallye ensemble, et de voir si ça marche."

Une décision que comprend Veillas : "Donner cette opportunité à un jeune copilote talentueux au Rallye du Japon est quelque chose que je comprends complètement et que je soutiens. J'aimerais remercier Séb et l'équipe pour leur aide et leur soutien cette saison, et je leur souhaite à eux ainsi qu'à Vincent une grande réussite au Japon."

Benjamin Veillas a remporté sa toute première victoire en WRC lors du dernier Rallye de Catalogne.

Une fierté pour Landais

De son côté, Landais admet être fier à l'idée de pouvoir annoncer ses notes à l'un de ses modèles au Japon. "Cela va être un grand honneur de rejoindre Séb et le Toyota Gazoo Racing au Rallye du Japon", a-t-il ainsi déclaré. "Séb et Julien ont été des modèles pour tous les pilotes et copilotes français, donc c'est une formidable opportunité dont je suis très fier. Julien m'a beaucoup aidé au cours de ma carrière, et j'ai déjà eu la chance de travailler avec Séb en tant que membre de ses ouvreurs lors du Monte-Carlo cette année."

"Le Japon promet d'être un gros défi, avec beaucoup de choses à apprendre, mais comme toujours je vais me concentrer sur le fait de donner le meilleur de moi-même, et d'essayer d'exploiter au mieux cette chance qui m'est offerte. Je tiens enfin à remercier M-Sport, Pierre-Louis Loubet ainsi que ses sponsors pour cette saison et les bons résultats que nous sommes parvenus à atteindre ensemble."

Le remplacement de Veillas par Landais constitue le second changement de copilote dans le plateau WRC pour le Japon, après celui de Paul Nagle (qui épaulait Craig Breen mais a pris sa retraite dans la foulée de la Catalogne) par James Fulton. Le Rallye du Japon se déroulera du 10 au 13 novembre prochains.