Malgré le podium, Ogier tire un bilan contrasté du Rallye d'Estonie

Troisième de la difficile épreuve du Rallye d'Estonie, en ayant conforté son (malgré tout maigre) avantage au classement, cela pourrait être un résultat très satisfaisant pour Sébastien Ogier. Mais le Français peine à s'en contenter, estimant que si l'objectif de départ est rempli, il y avait sans doute mieux à faire au vu du déroulé de la manche, qui marquait la reprise du Championnat du monde après quasiment six mois d'interruption.

"Le podium était l'objectif annoncé avant le départ, et quand on commence un rallye sur terre en ouvrant la route c'est toujours un très bon résultat à obtenir", rappelle Ogier. "Cependant, au vu de la physionomie du week-end, on se dit qu'il y avait de la place pour faire encore mieux. Je pense que l'on aurait au moins pu finir un cran plus haut et globalement mettre Ott davantage sous pression."

Le Champion du monde en titre Ott Tänak a en effet remporté son rallye à domicile, emmenant un doublé Hyundai puisqu'il a devancé Craig Breen de 22 secondes. Quatre secondes derrière l'Irlandais, Ogier pointe des mauvais choix dans les réglages mais également des problèmes de pneus à un moment où il n'avait plus à ouvrir et pensait capitaliser sur cet avantage. "Ce bilan mitigé vient principalement d'un samedi après-midi compliqué, où l'on n'a malheureusement pas réussi à exploiter la meilleure position de départ dont on bénéficiait dès lors, après avoir fait une matinée très satisfaisante en ouvrant la route."

"C'est venu en partie de réglages inadaptés que l'on a peu à peu corrigés, mais aussi de soucis liés aux pneus : d'abord un pneu décoincé dans la première spéciale, qui signifiait qu'on n'avait plus de roue de secours et donc pas de droit à l'erreur pour la suite ; puis un autre qui s'est délaminé dans la dernière spéciale, ce qui a engendré une perte d'adhérence et m'a vu me faire piéger sur un freinage, avec encore cinq à six secondes de perdues."

"Dimanche, l'écart étant déjà conséquent, l'objectif était de sécuriser le podium et de marquer des points dans la Power Stage. On en a obtenu deux : on en aurait aimé un peu plus mais, vu les conditions particulièrement dégradées de cette spéciale, je ne me suis pas totalement lâché, préférant ne pas mettre ce podium en péril."

"Globalement, les routes étaient assez détériorées dans les deuxièmes tours ce week-end, alors que je me suis vraiment fait plaisir au volant en matinée. Les seconds passages étaient compliqués à négocier, avec beaucoup de pièges difficiles à anticiper."

La prochaine manche du championnat aura lieu dès la semaine prochaine, avec le Rallye de Turquie, nouvelle épreuve sur terre, particulièrement piégeuse où le sextuple Champion du monde avait su tirer son épingle du jeu en 2019 pour l'emporter. "C'est un rallye connu pour être très cassant qui nous attend en Turquie dans quelques jours, et j'ai hâte d'y confirmer le résultat de récents essais prometteurs dans ces conditions."