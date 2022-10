Ogier n'exclut pas un retour à temps plein en WRC

De retour au volant d'une voiture WRC en Nouvelle-Zélande pour la première fois depuis le Safari Rally disputé fin juin, Sébastien Ogier a démontré n'avoir rien perdu de sa superbe. Le Français a en effet terminé l'épreuve à la deuxième place, et joué les coéquipiers modèles en faveur de Kalle Rovanperä qui en a profité pour coiffer sa première couronne mondiale, et devenir ainsi le plus jeune Champion du monde des Rallyes de l'Histoire.

La Nouvelle-Zélande a été la première d'une série de trois courses qui doit voir Ogier boucler la saison au sein du constructeur japonais. En effet, après avoir partagé jusqu'ici la troisième GR Yaris avec Esapekka Lappi, l'octuple Champion du monde sera de nouveau de la partie au Rallye de Catalogne et au Rallye du Japon.

Mais son implication et le détail précis de son programme pour l'an prochain restent encore flous, quand bien même une participation au Rallye Monte-Carlo en janvier est déjà acquise. "Il n'a pas été difficile de prendre une décision concernant le Monte-Carlo", a ainsi concédé Ogier au site officiel du WRC. "Mais il faut encore que nous décidions pour les autres manches et pour le programme. Je suis très content que Toyota continue de m'offrir la chance de participer à un programme partiel comme celui-là. C'est quelque chose qui fonctionne pour les deux parties, je pense."

Alors que Toyota doit encore assurer le titre chez les constructeurs (ce qui ne devrait être qu'une formalité sachant que la marque nippone dispose de 81 points d'avance sur Hyundai), la présence d'Ogier dans ses rangs constitue une garantie supplémentaire de parvenir à ses fins.

Il n'y a en effet qu'à constater les performances du Gapençais lors de chacune de ses apparitions cette saison pour se convaincre que celui-ci est parfaitement en mesure de ramener de gros points à son équipe : une deuxième place au Monte-Carlo ainsi qu'en Nouvelle-Zélande, mais aussi une quatrième position ayant permis à la marque japonaise de signer un mémorable quadruplé au Kenya.

Pour autant, si cet exceptionnel niveau de forme ne semble pas de nature à inciter Ogier à tenter un retour en rallye à temps plein, l'intéressé ne répond pas catégoriquement par la négative à cette idée. "Je ne suis pas sûr à 100% que je ne reviendrai jamais rouler à temps plein", nuance-t-il ainsi. "Mais pour le moment il n'y a pas de changement par rapport à ce que je dis depuis longtemps. J'aime ma famille et mon fils, et je souhaite passer du temps avec eux."

Ogier a démontré avoir encore de beaux restes en Nouvelle-Zélande, avec une deuxième place à l'arrivée.

Priorité au rallye sur l'Endurance

Quid de l'Endurance ? Le Français a là aussi observé un programme partiel en 2022 pour le compte du Richard Mille Racing Team, et a fini neuvième de sa catégorie (le LMP2) pour sa première participation aux 24 Heures du Mans.

Une belle prestation, même s'il estime que seul un engagement à temps plein peut permettre d'atteindre de meilleurs résultats en compétition sur piste. "Je pense que la compétition sur piste, il faut s'y consacrer à plein temps ou pas du tout", tranche Ogier, dont rien ne supplante la passion du rallye. "J'adorerais participer de nouveau au Mans, mais c'est difficile lorsque vous n'êtes pas engagé à temps plein. On va voir ce que l'avenir nous réserve, mais pour le moment rien n'a changé pour moi et mon amour du rallye. Je suis impatient de retourner sur certains rallyes que j'apprécie."