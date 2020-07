Sébastien Ogier en passe de prolonger chez Toyota

Sébastien Ogier a fait savoir l'an dernier qu'il comptait arrêter le WRC à l'issue de la saison 2020, mais à l'époque il n'avait pas encore quitté Citroën pour rejoindre Toyota. La crise du coronavirus a poussé le Français à repenser son plan de carrière, car il souhaite quitter la discipline au terme d'une saison "normale". Le championnat 2020 est bouleversé puisqu'il a été stoppé après les trois premiers rallyes et ne reprendra qu'en septembre, après l'annulation notamment d'épreuves de renom comme le Rallye de Grande-Bretagne et le Rallye de Finlande.

Ogier aurait déjà fait part de son intention de prolonger son engagement de 12 mois, et Toyota est également enclin à le conserver pour une seconde saison. Les négociations entre les deux parties ont déjà débuté et le constructeur japonais ne souhaite pas enrôler un autre pilote à sa place. Toyota pense détenir le bon équilibre entre talent, jeunesse et expérience avec le sextuple Champion du monde, Elfyn Evans et Kalle Rovanperä. Les contrats des trois pilotes devraient être prolongés en temps voulu.

Pour Toyota, conserver le Ogier comporte deux bénéfices importants. Tout d'abord, l'équipe dirigée par Tommi Mäkinen n'aura pas à se mettre en quête d'un remplaçant dans une période où tous les pilotes de pointe disposent d'un contrat ferme pour 2021. Après le retrait d'Ogier, Toyota pourra essayer d'embaucher Thierry Neuville, qui sera en fin de contrat avec Hyundai, ou compter sur un Rovanpera qui sera alors peut-être prêt à jouer les premiers rôles.

Par ailleurs, la riche expérience acquise par Ogier avec Volkswagen et M-Sport pourrait jouer un rôle déterminant dans le développement du modèle hybride de Toyota. Sa prolongation de contrat pourrait être décrite comme une situation gagnant-gagnant entre les deux parties.

En début de saison, Ogier a remporté un rallye et c'est en leader du championnat qu'il se présentera au départ du Rallye d'Estonie, avec huit points d'avance sur son coéquipier Evans et 20 sur Neuville.