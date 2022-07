Ogier et Quartararo décorés de la Légion d'honneur

Comme le veut la tradition, la promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur a été publiée au Journal Officiel ce jeudi. Parmi les 329 personnes nommées figurent des pilotes français, Sébastien Ogier et Fabio Quartararo, tous deux Champions du monde en titre, en WRC et MotoGP respectivement. Ils ont été nommés au grade de Chevalier de la Légion d'honneur, le premier échelon.

Les deux pilotes honorés ce jeudi en sont pourtant à des stades bien différents de leur carrière. Après huit titres en WRC et un Junior WRC – tous obtenus avec Julien Ingrassia comme copilote –, Sébastien Ogier a mis fin à sa carrière de pilote de rallye à plein temps cette année pour se contenter de quelques apparitions et se consacrer de plus en plus à la compétition sur circuit, ainsi qu'à sa famille. C'est dans cette démarche que le natif de Gap a disputé les 24 Heures du Mans pour la première fois le mois dernier, avec à la clé la 13e place du classement général et la neuvième de la catégorie LMP2.

Fabio Quartararo a de son côté décroché le titre en MotoGP pour sa troisième saison dans la catégorie en 2021. Le Niçois s'est imposé trois fois dans les 11 Grands Prix disputés depuis le début de l'année et mène le championnat à la pause estivale.

Fabio Quartararo est devenu Champion du monde MotoGP en 2021.

La date à laquelle les deux pilotes recevront leur décoration honorifique n'a pas encore été fixée. Ogier et Quartararo ne sont pas les premiers représentants de leur catégorie à recevoir la Légion d'honneur. Sébastien Loeb et Didier Auriol, les deux autres pilotes tricolores titrés en Championnat du monde des rallyes, et Dany Dieudonné, sept fois Championne de France de dragster sur deux roues et par la suite impliquées auprès de la FIM, ont été récompensés par le passé.

Plusieurs pilotes passés par la Formule 1 ont reçu la Légion d'honneur, parmi lesquels Alain Prost, Michael Schumacher, Jean Pierre Beltoise, Henri Pescarolo et Jean Alesi. L'ancien président de la FIA Jean Todt a lui aussi été décoré.