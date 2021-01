Ogier et le Rallye Monte-Carlo liés à jamais !

Il était venu pour le gagner, il l'a dit et répété, et il l'a fait ! Au terme d'un week-end où il fait preuve d'une maitrise incontestable et incontestée, Sébastien Ogier a remporté le Rallye Monte-Carlo 2021.

Incisif et intouchable dans les moments-clés, le Gapençais a livré une prestation irréprochable tout au long des quatre journées de course programmées cette semaine malgré des problèmes de freins (jeudi) et une crevaison (ES6). Lié à jamais avec son épreuve de cœur, il est définitivement rentré au panthéon de la classique en devenant le seul pilote à avoir signé huit victoires (sept en WRC et une en IRC en 2009). Il détrône au passage une autre légende de la discipline, Sébastien Loeb, qui avait déjà réussi l'exploit de le remporter à sept reprises. Toujours placée mais jamais gagnante depuis 2017, l'équipe Toyota Gazoo Racing a également trouvé des successeurs à Carlos Sainz et la Corolla WRC après 23 ans d'attente.

Impressionnant l'an passé, Elfyn Evans a récidivé cette semaine. Régulier sans faire de vague, le Gallois a certes manqué de feeling, mais a mené l'épreuve et n'a surtout jamais quitté le podium, offrant ainsi un doublé à son équipe. Vainqueur en 2020, Thierry Neuville n'a pas donné l'impression de pouvoir récidiver. Son changement de copilote, à trois jours du début du rallye, ne l'a sûrement pas mis en confiance totalement. En lutte pour le podium face au Belge, Kalle Rovanperä a joué de malchance ce dimanche matin en crevant dans l'ES12. À 20 ans seulement, le Finlandais a signé une nouvelle prestation remarquable malgré son manque d'expérience.

Face à Toyota, Hyundai Motorsport est passé à côté de son sujet. L'abandon d'Ott Tänak, grand perdant du weekend, n'a pas arrangé le bilan très mitigé de l'équipe coréenne. Présente malgré les nombreuses complications liées à la crise sanitaire, M-Sport a souffert en perdant une voiture dès la première spéciale.

Au classement du Championnat du monde, Sébastien Ogier a pris logiquement la tête avec 30 points (victoire et Power Stage) devant Elfyn Evans et Thierry Neuville relégués respectivement à neuf et treize unités.

Scratchs de la journée

ES12 : S.Ogier

ES13 : T.Neuville

ES14 : S.Ogier

ES15 : S.Ogier

Power Stage

1. S. Ogier (5 pts)

2. K. Rovanperä (4 pts)

3. E. Evans (3 pts)

4. T. Neuville (2 pts)

5. D. Sordo (1 pt)



Rallye Monte Carlo - Classement final

