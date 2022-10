Ogier renoue avec la victoire, Toyota titré chez les constructeurs

Il aura dû s'y reprendre à cinq fois, mais Sébastien Ogier tient enfin sa première victoire sous l'ère hybride en WRC ! La récompense de la ténacité du Français, qui avait bien failli être le premier pilote à s'imposer sous la nouvelle réglementation technique lors du Rallye Monte-Carlo, en janvier dernier. Leader jusqu'à l'avant-dernière spéciale, l'octuple Champion du monde avait alors finalement perdu la tête de course au profit de Sébastien Loeb en raison d'une crevaison.

D'autres occasions se sont par la suite présentées, mais à chaque fois gâchées par différents coups du sort : problème mécanique au Portugal, crevaison alors qu'il était en tête au Safari Rally, puis nécessité d'aider son coéquipier Kalle Rovanperä dans sa quête du titre en Nouvelle-Zélande.

Mais cette fois-ci, les planètes se sont enfin alignées pour le Gapençais (et pour son copilote Benjamin Veillas, dont c'est la première victoire tout court en WRC !), qui signe ainsi son premier succès depuis l'épreuve disputée à Monza l'an dernier, et qui clôturait l'exercice 2021. Le tout dans un contexte festif pour Toyota puisque le constructeur japonais vient, trois semaines après le sacre de Rovanperä, de coiffer la couronne chez les constructeurs, ce pour la deuxième saison consécutive, la troisième en cinq ans.

Disons-le : il n'y a pas vraiment eu de suspense sur ce Rallye de Catalogne. Tout juste Ogier a-t-il fait le dos rond le vendredi matin, alors que sa position dans l'ordre des départs n'était pas favorable – une anomalie propre aux rallyes 100% asphalte, où les pilotes s'élançant en retrait se retrouvent désavantagés par les projections de poussière et autres gravillons sur la route après le passage des premiers concurrents.

Mais l'octuple Champion du monde a fait ce qu'il fallait dans l'après-midi pour prendre la tête et pointer avec déjà près de cinq secondes d'avance sur Rovanperä au soir de la première étape, avant d'augmenter son avance à plus d'une vingtaine 24 heures plus tard, cette fois-ci sur Thierry Neuville. Au final, Ogier remporte donc son quatrième Rallye de Catalogne (après ses précédentes victoires décrochées en 2013, 2014 et 2016, à chaque fois avec Volkswagen) avec une marge de 16"4 sur le pilote belge.

Neuville remporte son bras de fer contre Rovanperä

Non, la véritable lutte a finalement concerné le premier accessit, qui est revenu au pilote Hyundai, vainqueur de l'édition 2021. Parfois en manque de confiance, souffrant par moments de sous-virage, Neuville a fait le dos rond afin de venir à bout de Rovanperä pour terminer en deuxième position.

Il est vrai que le Finlandais, qui s'incline face à Neuville par 18"1 d'écart à l'arrivée, a perdu un temps précieux en deux occasions : la première hier, lors de l'ES14, où un problème de réglages au niveau de son système hybride lui a fait perdre une bonne dizaine de secondes sur son adversaire. La seconde ce matin, dans l'ES17, où un passage dans une gouttière de drainage a eu raison de son pneu avant gauche – ils seront d'ailleurs trois à se faire piéger au même endroit, Elfyn Evans et Craig Breen étant eux aussi victimes de crevaison dans cette même spéciale.

Ott Tänak termine quant à lui au pied du podium. Auteur d'une performance anonyme, l'Estonien a perdu dès vendredi ses chances de bien figurer en Espagne après deux défaillances successives de son système hybride. Sans compter les flammes observées hier au niveau de sa roue avant gauche en raison d'un amas d'herbes venu se loger là et parti en fumée compte tenu des températures – une anecdote plus impressionnante visuellement que réellement impactante.

Avec quatre scratchs à son actif, Neuville a réussi à s'intercaler entre Ogier et Rovanperä à l'arrivée.

Fin de série pour Sordo à domicile

Le pilote Hyundai a cependant réussi à se relancer et à préserver l'essentiel pour voir le bout de cette 12e manche de la saison, devant Dani Sordo. La fin d'une belle dynamique pour l'Espagnol dont le résultat, s'il permet certes la présence des trois i20 N dans le top 5 en Espagne, marque surtout la fin de sa série de trois podiums consécutifs cette saison (cinq si on prend en compte ses deux top 3 fin 2021).

Le pilote Hyundai devance Evans et Takamoto Katsuta au général, alors que derrière eux on retrouve les trois pilotes M-Sport rescapés, à commencer par Adrien Fourmaux. Le Français faisait son retour à la compétition ce week-end après avoir été absent lors des deux manches précédentes, et a livré une prestation propre et convaincante pour renouer avec les points pour la première fois depuis l'Estonie mi-juillet.

Voilà qui devrait faire le plus grand bien pour la confiance du Nordiste, qui termine devant Craig Breen, dont c'était la dernière avec son copilote Paul Nagle, qui prend aujourd'hui sa retraite du WRC après 20 années passées dans la discipline. Pierre-Louis Loubet boucle pour sa part le top 10, un dénouement qui ne satisfera sans doute pas le Corse après sa remarquable performance le mois dernier au Rallye de l'Acropole. Celui-ci a en effet perdu gros dès la première journée, où un départ de feu au retour à l'assistance ainsi qu'une crevaison ont tôt fait d'annihiler ses espoirs de bon résultat.

Enfin, Gus Greensmith a été le seul pilote à abandonner en Catalogne à la suite d'un accident dans l'ES11 samedi. L'Anglais a tout de même pu repartir aujourd'hui pour tenter d'aller chercher des points dans la Power Stage. Peine perdue, alors que le meilleur chrono de cette dernière est à mettre au crédit d'Ogier.

Place à présent à la dernière manche de la saison, la 13e, qui aura lieu du 10 au 13 novembre prochains au Japon.

Rallye de Catalogne - Classement final