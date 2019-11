Le titre, objectif évident mais très relevé pour Ogier avec Toyota

Il y a un an, Sébastien Ogier renouait avec Citroën Racing pour ce qui aurait dû être son dernier défi en WRC. Une saison 2019 décevante est passée par là, avec tout de même trois succès mais la perte d'une couronne mondiale que le Français avait conquise les six années précédentes. Mécontent du rythme de développement de la marque aux chevrons, il a finalement choisi de quitter prématurément l'équipe tricolore pour profiter du jeu de chaises musicales déclenché par Ott Tänak. Ce dernier, pourtant titré pour la première fois avec Toyota cette année, a cédé aux sirènes de Hyundai pour 2020.

Voici donc Sébastien Ogier prêt à embarquer dans un sacré défi. Car en dépit de cette volte-face encore inattendue il y a quelques semaines, il ne modifiera pas le plan de carrière qu'il répète depuis plusieurs mois : 2020 doit être sa dernière saison en WRC. C'est donc avec un engagement d'un an qu'il arrive chez Toyota, flanqué de son fidèle copilote Julien Ingrassia. L'objectif est clair et n'a rien de surprenant, à savoir la ferme intention de retrouver leurs lauriers, malgré de nombreuses nouveautés qu'il faudra dompter.

"Je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de rejoindre cette équipe", se réjouit Ogier. "C'est un nouveau challenge pour moi et j'ai hâte d'y être. Nous avions déjà discuté fin 2016, et même si nous n'avions pas réussi à concrétiser les choses à l'époque, je suis aujourd'hui très heureux de commencer à travailler avec une marque aussi emblématique que Toyota, ainsi qu'avec l'idole de mon enfance, Tommi Mäkinen. Le plan est de viser un certain succès ensemble et d'essayer de regagner le titre mondial."

"C'est un line-up intéressant. Je connais très bien Elfyn car j'ai travaillé avec lui auparavant, et je suis certain qu'il peut apporter beaucoup aussi à l'équipe. Kalle a déjà démontré de nombreuses choses en rallye, il a clairement du talent et je suis sûr qu'il progressera très vite. Nous sommes tous les trois nouveaux dans l'équipe, alors ce sera difficile d'apprendre à connaître la voiture et tout ce qui va avec, mais nous ferons évidemment de notre mieux pour être performants aussi vite que possible."

Ogier à court terme, la relève en embuscade

Kalle Rovanperä

Avec le départ de Tänak, Toyota a été contraint de bouleverser ses plans, et a finalement pris l'option d'un renouveau complet en modifiant l'intégralité de son line-up. Exit Jari-Matti Latvala et Kris Meeke afin de faire place à la jeunesse avec Elfyn Evans et Kalle Rovanperä, qui ont tous les deux signé pour deux ans. Car le recrutement phare d'Ogier sert la cause du constructeur à court terme, mais l'avenir est également dans les têtes.

"Je suis vraiment ravi du line-up que nous avons pu assembler pour la saison prochaine", souligne Tommi Mäkinen, directeur de l'équipe. "Je crois qu'il nous apporte un excellent équilibre dans l'équipe alors que nous visons davantage de titres pour l'an prochain et pour l'avenir. Nous savons à quel point Sébastien est fort, et nous avons tous hâte de travailler avec lui et Julien. Je pense qu'être capable d'attirer un pilote avec son palmarès en dit beaucoup quant à ce que nous avons accompli en peu de temps avec cette équipe."

"Elfyn est un pilote que j'observe depuis un certain temps. Nous avons vu qu'il avait la rapidité pour gagner sur presque toutes les surfaces, mais qu'il pouvait aussi être très intelligent quand il faut marquer de bons points."