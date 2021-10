Oliver Solberg promu chez Hyundai pour 2022

Les pièces du puzzle 2022 se mettent en place en WRC puisqu'après le recrutement officialisé de Craig Breen par M-Sport, Hyundai a confirmé l'ensemble de ses équipages pour la saison prochaine. La présence de Thierry Neuville et Ott Tänak était déjà actée, mais le constructeur sud-coréen devait encore trancher pour l'engagement de sa troisième voiture. Breen parti, c'est entre Dani Sordo et Oliver Solberg qu'elle sera partagée.

Si le pilote espagnol est un habitué des programmes partiels de la marque depuis plusieurs années, avec à la clé deux victoires au Rallye de Sardaigne en 2019 et 2020 et un total de 13 podiums, pour le jeune Solberg il s'agit d'une promotion. Recruté par Hyundai en 2020, le jeune pilote de 20 ans a fait ses premiers pas en WRC cette année au volant de l'i20 Coupe WRC, en parallèle de son engagement en WRC2. Septième de l'Arctic Rally pour ses débuts, il a ensuite abandonné lors du Safari Rally, et disposera d'une troisième opportunité ce mois-ci à l'occasion du Rallye d'Espagne.

"Nous sommes heureux de confirmer Dani et Oliver dans notre troisième voiture la saison prochaine, aux côtés de Thierry et Ott", annonce Andrea Adamo, directeur de l'équipe Hyundai. "Nous pensons que c'est le meilleur compromis entre expérience et jeunesse, et la combinaison idéale pour une nouvelle ère du WRC."

"Dani sera non seulement au volant pour un certain nombre de rallyes, mais il travaillera aussi avec nous sur ceux auxquels participera Oliver. Son approche de la course et son immense expérience seront de grands atouts pour notre équipe lors de notre phase d'apprentissage de la nouvelle réglementation. Nous disposerons d'une continuité importante et d'une confiance mutuelle. C'est aussi une bonne chose d'avoir du sang neuf avec Oliver, aux côtés de l'expérience de nos équipages."

Fils du Champion du monde 2003 Petter Solberg, le jeune Oliver Solberg ne cache pas qu'il s'agit là d'un "rêve qui devient réalité" avec la confirmation de ce programme partiel sur la scène mondiale.

"C'est vraiment cool", se réjouit-il. "Il y a aussi les autres coéquipiers, Thierry et Ott, qui sont d'excellentes personnes desquelles apprendre et qui ont une grande expérience. Je n'ai que 20 ans, donc c'est un immense pas qui intervient très tôt dans ma carrière. J'ai vraiment hâte d'y être et de savoir quels rallyes je ferai. Je suis impatient de piloter la nouvelle voiture Rally1, c'est vraiment un moment particulier pour être impliqué en WRC."