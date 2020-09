Ott Tänak "devait gagner" le Rallye d'Estonie

Le Champion en titre du WRC s'est imposé à domicile le week-end dernier, signant ainsi sa première victoire pour l'équipe Hyundai depuis son arrivée au début de l'année 2020. Son premier succès depuis le Rallye de Grande-Bretagne l'an dernier lui a également permis de réduire l'écart avec le leader du championnat, Sébastien Ogier, qui ne compte plus que 13 points d'avance sur lui.

Mais Tänak n'a pas eu la vie facile, car il a vécu un moment de grande émotion lors de l'avant-dernière spéciale, lorsque sa voiture a mal réagi dans une section défoncée de "Kaagvere". Le pilote Hyundai a également subi une crevaison lors de la première spéciale du samedi matin – la plus longue du rallye – mais il s'est rattrapé pour être à la hauteur de son statut de favori d'avant l'épreuve, en devançant son coéquipier Craig Breen de 22,2 secondes.

"Il y avait beaucoup de pression ce week-end, pour être honnête, et des moments de stress qui est maintenant évacué", a déclaré Tänak, qui a pris trois points supplémentaires lors de la Power Stage de dimanche. "Le premier rallye mondial en Estonie était un événement que je devais gagner, tout en sachant que ce serait ma première avec Hyundai Motorsport."

"Il était extrêmement important de la ramener à la maison. Je ne pouvais pas me permettre d'erreurs, je ne prenais pas de risques, mais je devais aussi être performant avec le rythme nécessaire pour gagner. Réunir tout cela était un vrai défi."

Tänak a rendu hommage à son équipe qui a continué à peaufiner la i20 Coupe WRC, alors même que le championnat était mis en suspens à cause de la pandémie de COVID-19, dans le but de réduire le différentiel de vitesse par rapport à la Toyota Yaris sur terre. La i20 a toujours eu des difficultés mais une série de modifications aérodynamiques a été apportée à la voiture en Estonie, qui a réalisé six temps scratch sur les 17 spéciales.

La même voiture avait déjà montré son potentiel hors championnat en portant Tänak jusqu'à la victoire lors des Rallyes de Viru et de Louna-Eesti. "Nous devions saisir cette chance pour reprendre des points au championnat et heureusement, nous avons pu l'utiliser à bon escient. Je remercie toute l'équipe, qui a travaillé très dur ces derniers mois. C'est un travail vraiment formidable et nous devons continuer à pousser parce que nous avons montré ce dont nous sommes capables."