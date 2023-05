Tänak : M-Sport a "un gros travail à faire en peu de temps"

Deuxième du championnat à 17 longueurs de Kalle Rovanperä après le Rallye du Portugal, Ott Tänak estime que M-Sport a désormais toutes les cartes en main pour faire progresser sa Ford Puma et la hisser au niveau des meilleurs. Vainqueur du Rallye de Suède, deuxième en Croatie, le Champion du monde 2019 affiche régulièrement un niveau de performance élevé depuis le début de la saison mais le package manque encore de régularité. Au pied du podium le week-end dernier, il a terminé l'épreuve lusitanienne à plus de deux minutes de la Toyota de Kalle Rovanperä.

Le premier jour, l'Estonien menait le rallye après la première boucle mais une crevaison lui a coûté près d'une minute dans la quatrième spéciale. Plus généralement, il a parfois comparé sa voiture à "un cheval de bois", expliquant peiner à trouver le réglage parfait. Le dimanche, c'est un problème de système hybride qui lui a fait perdre du temps. Les données récoltées depuis le début de l'année, avec également deux rallyes sur terre disputés, doivent selon lui permettre à M-Sport de progresser avec sa machine pour la suite du championnat.

"Il y a un gros travail à faire et dans l'ensemble, c'était un week-end difficile", a-t-il résumé en quittant le Portugal. "Je me suis beaucoup battu, il s'agit de comprendre comment on va continuer en partant de là. C'est mon deuxième rallye sur terre et au Mexique, je n'étais pas totalement sûr de mes sensations car on a eu pas mal de problèmes techniques, donc c'était difficile de comprendre ce qui manquait ou ce qui se passait. Mais je dirais que ce week-end nous a permis de mieux comprendre et qu'ils [les ingénieurs] devraient avoir suffisamment d'informations pour que l'on puisse avancer."

"Quand c'est moins chaotique, on peut piloter à un niveau correct, mais quand ça devient plus dur, il nous manque beaucoup de choses. L'an dernier, ça aurait été une bonne position et un bon point de départ mais il est évident qu'une année s'est écoulée, que tout le monde est à un bon niveau et que nous sommes derrière. Il y a un gros travail à faire en peu de temps."

La Puma Rally1 a pourtant déjà évolué depuis le Rallye du Mexique, notamment au niveau de la transmission, mais d'autres nouveautés ne sont pas encore introduites. Avant le Rallye du Portugal, M-Sport a par exemple testé un aileron arrière modifié. "Comme je l'ai dit avant le rallye, on n'a pas pu apporter sur la voiture toutes les nouvelles pièces sur lesquelles on a travaillé. De toute évidence, il reste encore beaucoup à faire", prévient Ott Tänak.

La prochaine manche du WRC aura lieu en Sardaigne, rallye réputé particulièrement cassant, le week-end du 4 juin.

Propos recueillis par Tom Howard