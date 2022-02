Pierre-Louis Loubet rejoint M-Sport en WRC

Pierre-Louis Loubet va faire son retour en WRC et intègre le giron des pilotes M-Sport pour la saison 2022. À 24 ans, le Français devrait participer à sept manches du calendrier, après avoir couru pour Hyundai en 2020 et 2021 via la structure cliente 2C Compétition.

Il n'a plus fait d'apparition en mondial depuis le Rallye de l'Acropole en septembre dernier. Sa fin de saison avait été compromise par une blessure survenue après s'être fait renverser par une voiture, l'ayant contraint à déclarer forfait pour le Rallye de Catalogne. Son meilleur résultat à ce jour en WRC est une septième place, décrochée au Rallye de Sardaigne en 2020 ainsi qu'au Rallye d'Estonie l'an passé.

Le programme de Pierre-Louis Loubet au volant de la Ford Puma avec M-Sport débutera par le Rallye de Croatie au mois d'avril puis il sera engagé en Sardaigne, en Estonie, en Finlande (ou sur la manche encore non définie en août), en Grèce et en Espagne. En revanche il ne sera pas éligible pour marquer des points au championnat constructeurs.

"Faire partie de l'équipe cette année est tellement incroyable", se réjouit-il. "L'équipe a affiché son niveau de performance au Monte-Carlo, la Puma semble être une vraie bête, c'est vraiment génial. Quand on est pilote, on veut être dans la meilleure voiture, on veut le meilleur possible pour démontrer son potentiel, et c'est ce qu'il me faut cette saison. C'est une saison cruciale pour moi et je sais qu'avec M-Sport, j'aurai tout ce dont j'ai besoin pour bien faire. C'est un peu un rêve qui devient réalité, tout pilote veut être dans la meilleure voiture pour sa carrière. C'est ce qui m'arrive maintenant pour ma deuxième saison pleine en WRC."

Le natif de Bastia a déjà collaboré avec M-Sport par le passé puisqu'il a fait campagne en WRC2 avec l'équipe britannique en 2017, avant de remporter le titre dans la catégorie deux ans plus tard au volant d'une Skoda privée.

"Promouvoir et faire progresser un jeune talent a toujours été l'élément central des programmes WRC de M-Sport, et le fait que Pierre nous rejoigne au plus haut niveau en est un nouvel exemple", précise Malcolm Wilson, patron de M-Sport. "Nous sommes restés en contact avec lui après sa saison chez nous en 2017, et il m'a beaucoup impressionné depuis. Remporter le titre WRC2 en 2019 était un accomplissement particulièrement fort et aller ensuite directement en WRC est une étape importante qu'il a su prendre à bras-le-corps. Je garderai un œil très avisé sur ses progrès tout au long de l'année. Nous savons de quoi est capable la Puma et je suis certain que nous verrons Pierre briller lors de ces opportunités."

La signature de Pierre-Louis Loubet confirme que M-Sport alignera quatre voitures sur la majorité des 13 manches du calendrier. C'était le cas avec Sébastien Loeb au Monte-Carlo tandis que Lorenzo Bertelli sera au départ du prochain Rallye de Suède.

La structure anglaise est toujours en discussions avec Sébastien Loeb pour le revoir au volant de la Puma cette année, avec des perspectives possibles au Safari Rally (juin), en Nouvelle-Zélande (septembre) et au Japon (novembre). Aucun de ces trois rallyes ne présente de conflit de date avec les engagements du nonuple Champion du monde en Extreme E et en rallye-raid.