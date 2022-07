Pirelli satisfait de ses pneus après le Safari Rally

Après un début de saison où la robustesse de ses produits a parfois été remise en cause par les équipes, Pirelli avait annoncé dans la foulée du Rallye de Sardaigne vouloir attendre le Safari Rally, véritable juge de paix en la matière, pour décider d'éventuelles modifications à apporter à ses gommes.

Le manufacturier de pneumatiques italien a été dans l'œil dans du cyclone en une paire d'occasions depuis le début de l'année suite à une série de problèmes ayant affecté certaines de ses enveloppes, comme ce fut le cas par exemple de ses pneus pluie en Croatie, ou des pneus terre – qui avaient pourtant fait l'objet d'une première révision – au Portugal.

Le Safari Rally a quant à lui été le théâtre de plusieurs crevaisons, alors que l'itinéraire emprunté par les équipages était cette année résolument plus cassant qu'en 2021. La plus notable fut sans doute celle de Sébastien Ogier le vendredi, et qui a coûté la tête de course au Français.

Pour autant, il est à signaler que le nombre de crevaisons n'a pas été aussi élevé qu'au Portugal. Une source de satisfaction pour Pirelli, qui se félicite de la solidité de ses gommes et affirme que les équipes du WRC s'accordent à dire qu'aucun changement n'est requis pour la suite de la saison.

"Pour les équipes, il a été assez clair que les conditions ont été plus rudes que l'an dernier, et pourtant il y a eu moins de crevaisons", a expliqué le manager des activités rallyes du manufacturier transalpin, Terenzio Testoni, auprès de Motorsport.com.

Rovanperä est le seul pilote du trio de tête à ne pas avoir crevé au Safari Rally

"Pour moi, le Kenya s'est révélé être un test positif, et les pneus ont été meilleurs que l'an dernier. C'est la chose la plus importante au Kenya, et si vous voulez l'emporter il vous faut subir moins de crevaisons que les autres. Je ne peux pas dire que vous ayez besoin d'un haut niveau de grip du composé en question pour vous imposer. Vous devez être très prudent et prendre soin de vos pneus, mais aussi des jantes."

"Si vous regardez le top 3 [à l'issue du Safari Rally], le seul qui n'a pas crevé est Kalle Rovanperä, et aucun des trois n'a été le plus rapide [de la course]. Par ailleurs, le pneu soft a été utilisé pour la première fois dans des conditions très chaudes, et sur de longues spéciales à haute vitesse, et au final il a semblé être un bon élément. Pour moi, le soft a été très, très bon pour fournir du grip dans toutes les conditions."

Le WRC va à présent prendre la direction de l'Estonie pour la septième manche du calendrier, du 14 au 17 juillet prochains, sur une nouvelle épreuve terre beaucoup plus roulante que les pistes kenyanes.