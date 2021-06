Le prochain rallye de Solberg en i20 WRC déjà programmé

Oliver Solberg devait prendre le départ du Rallye de Sardaigne le week-end dernier au volant de la Hyundai i20 Coupe. Forfait, il a finalement dû se résoudre à vivre l'épreuve dans une chambre d'hôtel à Porto sous quarantaine (14 jours conformément aux protocoles Covid du WRC et du Portugal) en raison du cas positif de son père, Petter.

Le directeur du team Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, a dès lors confirmé à Motorsport.com que Solberg recevrait une autre opportunité dans la i20 Coupe WRC. Une décision prise notamment après sa première apparition convaincante achevée sur une septième place à l'Arctic Rally Finland. Il a depuis été confirmé que le Suédois de 19 ans participera au Rally di Alba, une épreuve sur asphalte programmée les 12 et 13 juin prochains en Italie.

"Le Rallye d'Alba sera certainement très excitant. C'est une épreuve fantastique qui a été rendue très célèbre au fil des ans, avec beaucoup de grands noms qui y participent", a-t-il déclaré. "Pour moi, c'est une très bonne occasion d'acquérir de l'expérience avec la Hyundai i20 Coupé WRC sur l'asphalte. Ce sera la première fois que je piloterai une WRC en compétition sur cette surface, donc c'est très excitant."

À une heure de route au sud de Turin, Alba et ses 30 000 habitants est même devenue le fief de Hyundai depuis deux ans. Loeb en 2019, puis son line-up complet l'an passé, avaient été alignés. La marque coréenne a d'ailleurs décidé d'engager une seconde i20 Coupe WRC pour Ott Tänak, décision faisant logiquement suite à sa prestation décevante sur l'asphalte croate en avril dernier.

"J'ai regardé quelques vidéos des années précédentes à Alba et les routes ont l'air fantastiques. J'ai aussi vu des vidéos de l'année dernière avec tous les pilotes de Hyundai au volant et ça a l'air très bien", a précisé Solberg.

"Mais je sais aussi qu'Alba n'est pas une manche du WRC, c'est un rallye plus petit, sans pression. C'est bien de piloter et d'acquérir de l'expérience. Je pense que c'est une bonne opportunité pour Andrea [Adamo] de me donner plus d'essais avec la WRC. Il est certain que la concurrence sera rude avec Ott [Tänak] sur la World Rally Car et les autres voitures du WRC. C'est fantastique pour moi d'obtenir les données et d'apprendre autant que possible."

Propos recueillis par Tom Howard