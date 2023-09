L'heure est à l'optimisme pour le maintien du Rallye de l'Acropole

Malgré des conditions météorologiques exécrables en ce milieu de semaine, les acteurs du WRC affichent une certaine confiance quant au bon déroulement du Rallye de l'Acropole. La tempête Daniel a déversé des pluies torrentielles sur la Grèce, la Turquie et la Bulgarie, faisant au moins 14 morts d'après le dernier bilan. Si le shakedown matinal a été annulé ce jeudi, la première spéciale, organisée à Athènes en fin de journée, aura bel et bien lieu et les équipes ont pris la direction de la capitale plus tôt dans la journée.

Les organisateurs de l'épreuve continuent de surveiller la situation heure par heure et assurent que la sécurité demeurera l'élément prioritaire. Le rallye devrait toutefois se poursuivre normalement vendredi, lors du retour dans la région de la ville hôte de Lamia. Car les prévisions sont au temps sec et chaud à partir de samedi, après les dernières averses qui touchaient encore la zone jeudi matin.

Dans l'ensemble, les pilotes, qui ont pu procéder aux traditionnelles reconnaissances malgré des conditions compliquées, font preuve d'optimisme. Ils ont toutefois demandé à ce que leur soient fournies des vidéos mises à jour des spéciales au fur et à mesure de l'évolution du terrain.

"L'idée, c'est que la météo devrait considérablement s'améliorer tout au long du week-end, donc je pense que c'est la raison pour laquelle tout le monde essaie de maintenir cette épreuve", explique Sébastien Ogier à Motorsport.com. "Naturellement, si la météo continue comme ça, je pense personnellement qu'il n'est pas raisonnable de continuer. Il semble que la situation devrait s'améliorer, mais ça reste évidemment difficile pour nous. On a rencontré des conditions incroyablement extrêmes pendant les reconnaissances, donc c'est dur de prédire ce qui nous attend sur la route."

Directeur de Hyundai, Cyril Abiteboul pense que le rallye a toutes les chances de se tenir comme prévu mais insiste sur la nécessité de faire preuve d'un maximum de respect pour la population locale.

"Je pense que l'on est partagés", admet-il auprès de Motorsport.com. "On veut honorer le fait que l'organisateur et le pays consentent beaucoup d'efforts pour que le rallye ait lieu. On doit aussi respecter le fait qu'il y a une population qui fait face à une situation difficile et qui a besoin du soutien des autorités et de la police pour s'assurer d'être en sécurité. C'est difficile pour nous de juger la situation, on ne veut pas l'aggraver. Il est important que tout le monde soit en sécurité."

"Pour ce qui concerne le rallye en lui-même, je pense que ça va, ces voitures sont capables de composer avec cette situation. Elles sont conçues pour être robustes. Le dernier élément, ce sont les pilotes. On essaie de trouver une solution et on travaille avec la FIA pour avoir accès aux dernières informations [sur les spéciales] d'une façon totalement légale."

Propos recueillis par Tom Howard

Lire aussi : M-Sport annonce quatre Ford Puma au Rallye du Chili