Le Rallye de l'Acropole de retour dès 2021 !

Championnat probablement parmi les plus perturbés par la crise du COVID-19, le WRC continue de procéder à des ajustements de calendrier. La discipline annonce ce vendredi une nouvelle modification, et le retour d'une épreuve légendaire : le Rallye de l'Acropole, en Grèce. Cette manche, disputée pour la première fois en 1973, n'a plus figuré au calendrier du Championnat du monde des Rallyes depuis huit ans.

Un accord de plusieurs années a été conclu entre les promoteurs du WRC et le gouvernement grec, qui verra l'organisation de cette épreuve dès septembre prochain. Le Rallye de l'Acropole aura en effet lieu du 9 au 12 septembre et va prendre la place du Rallye du Chili, finalement annulé en raison des restrictions toujours liées à la crise sanitaire.

Disputé sur terre et réputé historiquement comme l'un des rallyes les plus cassants, le Rallye de l'Acropole a intégré à 38 reprises le calendrier mondial, la dernière fois en 2013. Cette année, il partira toujours de son lieu d'origine, au pied du Parthénon, à Athènes. Tous les autres détails concernant l'itinéraire seront communiqués ultérieurement.

"L'Acropole tient une place illustre dans l'histoire du WRC, et nous sommes heureux de voir l'immense investissement du gouvernement grec pour en faire de nouveau un rallye mondial", se réjouit Jona Siebel, directeur général du WRC. "Tout le monde se souviendra de son héritage, mais en même temps il s'agit d'une épreuve moderne qui s'intègre aux côtés des 11 autres manches. Le Chili a été une belle nouveauté en 2019. Malheureusement, le pays a beaucoup souffert de la pandémie l'an dernier et la situation reste difficile. Nous sommes extrêmement déçus de perdre l'édition de cette année, mais le Chili demeure un élément important de la famille WRC."

La saison 2021 du WRC a débuté en janvier par le Rallye Monte-Carlo, avant de se poursuivre avec l'Arctic Rally Finland le mois dernier. Le championnat vit actuellement une mini-trêve, puis reprendra fin avril avec le Rallye de Croatie. En se positionnant au mois de septembre, le Rallye de l'Acropole sera l'antépénultième épreuve de la saison, avant les rendez-vous programmés en Catalogne puis au Japon.