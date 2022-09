Le Rallye d'Argentine ne sera pas au calendrier WRC 2023

Il faudra encore attendre pour voir l'Argentine faire son retour au calendrier WRC. En effet, alors que la publication du calendrier définitif de la saison 2023 du WRC approche, on vient d'apprendre que l'épreuve sud-américaine ne sera pas disputée l'an prochain. "L'Automobile club d'Argentine et le Comité d'organisation du Rallye d'Argentine ont été avisés par le promoteur du WRC que le Rallye d'Argentine ne ferait pas partie du calendrier WRC en 2023", a-t-il ainsi été indiqué dans un communiqué.

Le Rallye d'Argentine a été présent sans discontinuer au calendrier WRC de 1980 à 2019, si ce n'est une absence en 1982 en raison de la guerre des Malouines. Et c'est un autre événement dramatique qui est venu l'exclure des manches visitées par le championnat depuis 2020, à savoir la pandémie de Covid.

"Dans la foulée du retrait de l'épreuve du calendrier WRC suite à la pandémie de Covid en 2020, l'organisation a travaillé de manière incessante, maintenant un dialogue permanent avec le promoteur de la catégorie, pour assurer le retour de l'épreuve à sa date habituelle au sein du Championnat du monde des Rallyes", reprend le communiqué.

La dernière édition du Rallye d'Argentine a été remportée en 2019 par Neuville.

Malgré ce revers, les organisateurs de l'épreuve n'ont pas dit leur dernier mot et comptent bien faire appel de cette décision, ce afin d'intégrer in extremis le calendrier 2023 dont la publication devrait avoir lieu en octobre. "Suite à cette annonce, le Comité organisateur a soumis une nouvelle demande formelle auprès de la Commission WRC dans l'espoir qu'elle soit étudiée dès la prochaine réunion de cette dernière qui se tiendra dans le courant du mois, dans l'objectif de voir cette décision révisée et, si possible, inversée."

Le Rallye de Grande-Bretagne avait également été contraint de jeter l'éponge fin août, faute d'accord avec le gouvernement d'Irlande du Nord. Un total de 14 épreuves devrait composer le calendrier de la prochaine saison, dont huit en Europe. Un format qui reprendra donc les standards propres au championnat avant la pandémie, alors que de nombreux pays ont signifié au WRC leur intérêt de faire leur retour, à l'instar de l'Allemagne, de la Jordanie mais aussi du Mexique, dont l'inscription a été validée pour cette dernière.