Le Rallye d'Australie 2019 officiellement annulé

Les organisateurs de la dernière manche de la saison 2019 du Championnat du monde des Rallyes avaient mis en place un parcours raccourci et révisé ce lundi. Cependant, l'annulation totale a finalement été prononcée ce mardi en Australie, avec une annonce officielle intervenue à 13h, heure locale.

Avant cela, Motorsport.com avait déjà pu voir une confirmation par email de la part des organisateurs et du promoteur du WRC que l'annulation aurait bien lieu et allait être confirmée, le temps de préparer une annonce accompagnant la décision sportive prise par le directeur de course Wayne Kenny. Les parties prenantes du WRC devaient initialement se réunir ce mardi après-midi, mais la situation sur le front des incendies a encore empiré entre-temps et rendu la décision inéluctable.

Même si aucun commentaire formel n'a été fait par les équipes, cette décision a selon les informations de Motorsport.com a été approuvée unanimement. Cette annulation confirme donc le titre constructeurs de Hyundai Motorsport.