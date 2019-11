Incendies en Australie : un parcours réduit de 70% proposé

Le parcours de l'épreuve basée à Coffs Harbour a été touché par les incendies qui font rage sur la côte est de la Nouvelle-Galles du Sud. Un communiqué publié par le directeur du rallye, Wayne Kenny, décrit un nouvel itinéraire soumis à l'approbation de la FIA.

Le nouveau programme comprend quatre spéciales, dont deux sont des super spéciales : une dans le centre de Coffs Harbour et l'autre sur le circuit de Raleigh, au sud de la ville. Les deux autres sont tracées à partir de la spéciale d'Argents Hill Reverse, qui est l'une des plus au sud, à l'est de Bowraville. Cette spéciale sera réduite de 12 à 8 kilomètres et parcourue dans les deux sens, l'un étant nommé Graces et l'autre Allens. Les reconnaissances de ces spéciales auront lieu mercredi.

La première journée du rallye, vendredi, serait constituée de sept spéciales, avec de multiples passages dans les deux super spéciales. Samedi, il y aurait huit spéciales comprenant plusieurs fois Graces, Allens et Raleigh. La journée de dimanche s'appuierait sur quatre spéciales (deux fois chaque super spéciale).

Cet itinéraire réduirait la distance totale chronométrée de 323 à 95 kilomètres. S'il est validé par la FIA, il permettrait d'attribuer un tiers des points mis en jeu habituellement, ce qui offrirait donc huit unités au vainqueur. Les organisateurs du rallye se sont engagés à modifier le roadbook pour y inclure le parcours modifié avant le mardi 12 novembre à 17h, heure locale.

Trois personnes ont péri dans les 120 incendies qui ravagent actuellement la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland. Les deux États sont déclarés en situation d'urgence. "Tout le monde doit être en alerte, où que vous soyez, et tout le monde doit s'attendre au pire. Nous ne pouvons permettre aucune suffisance", a déclaré Gladys Berejiklian, Première Ministre de la Nouvelle-Galles du Sud.

La situation est attendue comme la plus critique pour la journée de mardi, lors de laquelle les températures vont excéder les 30°C avec des vents à plus de 80 km/h qui vont attiser les flammes.

"Des conditions d'incendie très dangereuses vont se développer mardi, de l'est de la Nouvelle-Galles du Sud et jusqu'au sud-est du Queensland", a indiqué Grace Legge, du bureau australien de météorologie. "Ces conditions météorologiques sont causées par un front froid qui remonte de la côte est mardi. Des conditions chaudes, sèches et avec des rafales de vent sont attendues avant ce changement. Bien que le changement avec de la fraîcheur puisse atténuer les risques d'incendie [mercredi], une combinaison de rafales et une modification de la direction du vent impliquent que les gens dans les zones touchées devront rester vigilants."