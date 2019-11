Le Rallye d'Australie va être "significativement raccourci"

Les feux de végétations qui sévissent en Nouvelle-Galles du Sud (NGS) et les conditions météo qui empirent, avec notamment des vents qui devraient se renforcer dès mardi, rendent impossible pour les organisateurs de se rendre sur le parcours des spéciales pour les préparer en vue de la reconnaissance censée démarrer mardi matin. Le rallye national, qui devait suivre le peloton du WRC, a d'ores et déjà été annulé et les participants ont été invités à prendre part à une démonstration qui se tiendra à Coffs Harbour, lieu des Super Spéciales.

Dans un communiqué, le Rallye d'Australie a indiqué : "Les organisateurs [...] espèrent toujours maintenir la manche finale du Championnat du monde des Rallyes [la semaine prochaine]. Le rallye consulte les services d'urgence, les autorités et la communauté locale au sujet de l'évolution de la situation des incendies dans la région mais espère organiser la finale de la saison de WRC sur un parcours significativement réduit."

Plus de 60 incendies sont en cours dans la zone, certains impactant directement les routes qui doivent être utilisées par l'épreuve. Trois personnes sont mortes et des milliers de maisons sont touchées. "Les pensées du Rallye d'Australie sont avec la communauté de NGS, surtout avec les gens qui ont perdu des êtres chers, des moyens de subsistance et des maisons en raison des feux dans le nord de la NGS", a ainsi déclaré un porte-parole.