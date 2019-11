Le programme et les horaires du Rallye de Catalogne

En Catalogne cette semaine, le WRC fait une dernière fois escale en Europe avant la finale en Australie. L'avant-dernière manche du championnat peut, selon les circonstances, permettre à Ott Tänak d'être sacré Champion du monde ce week-end. Le pilote Toyota doit pour cela inscrire deux points de plus que Sébastien Ogier au terme du week-end, et aussi ne pas concéder plus de 11 unités à Thierry Neuville.

Côté parcours, le Rallye de Catalogne s'étendra sur 1288,85 km, avec 17 spéciales réunissant un total de 325,56 km chronométrés. La journée de vendredi comprendra six spéciales, trois le matin et trois l'après-midi, entrecoupées d'une assistance installée au parc d'attractions de PortAventura. Cette première journée sera par ailleurs la seule à être marquée par des changements de surface avec de la terre essentiellement au menu, avant un passage entièrement sur l'asphalte pour la suite du week-end. Inévitablement, l'étape de vendredi sera donc grandement conditionnée par l'ordre de départ, à condition que les routes aient séché après les très fortes précipitations qui ont touché la région en début de semaine.

"Avec l’influence de la position en piste, la première journée sur terre nous complique forcément la tâche mais je ne vais pas me poser plus de questions que d’ordinaire", rappelle notamment Ogier. "Je suis confiant quant au fait que nous serons plus performants sur le tarmac, les sensations en tests étaient bien meilleures que ces derniers temps, mais seuls le chronomètre et l’adversité nous permettront de vérifier si le pas en avant réalisé est suffisamment important."

Après l'exceptionnelle assistance de 1h15 de vendredi soir permettant de faire passer les voitures à une configuration asphalte, samedi, les concurrents affronteront à nouveau deux boucles de trois spéciales chacune, reprenant des routes déjà visitées l'an passé. Elles seront suivies d'une spéciale au cœur de la ville de Salou, occasion idéale pour le public d'approcher les WRC.

Enfin, l'épreuve se conclura dimanche par deux passages successifs dans Riudecanyes et La Mussara, avec une assistance entre les deux boucles.

Programme du Rallye de Catalogne

Spéciale Surface Longueur Heure française Vendredi 25 octobre ES1 Gandesa 1 Terre 7,00 km 09h23 ES2 Horta-Bot 1 Terre 19,00 km 10h03 ES3 La Fatarella-Vilalba 1 Terre et asphalte 38,85 km 11h13 ES4 Gandesa 2 Terre 7,00 km 15h26 ES5 Horta-Bot 2 Terre 19,00 km 16h06 ES6 La Fatarella-Vilalba 2 Terre et asphalte 38,85 km 17h16 Samedi 26 octobre ES7 Savallà 1 Asphalte 14,08 km 09h00 ES8 Querol 1 Asphalte 21,26 km 09h41 ES9 El Montmell 1 Asphalte 24,40 km 10h38 ES10 Savallà 2 Asphalte 14,08 km 14h01 ES11 Querol 2 Asphalte 21,26 km 14h42 ES12 El Montmell 2 Asphalte 24,40 km 15h38 ES13 Salou Asphalte 2,24 km 17h30 Dimanche 27 octobre ES14 Riudecanyes 1 Asphalte 16,35 km 07h41 ES15 La Mussara 1 Asphalte 20,72 km 08h38 ES16 Riudecanyes 2 Asphalte 16,35 km 10h54 ES17** La Mussara 2 Asphalte 20,72 km 12h18

**Power Stage rapportant 5, 4, 3, 2 et 1 points de bonus au championnat aux cinq équipages les plus rapides (mais pas à leurs équipes).