Le Rallye de Finlande décalé dans l'espoir d'accueillir du public

Initialement, le Rallye de Finlande était programmé du 29 juillet au 1er août 2021. Finalement, il se tiendra du 30 septembre au 3 octobre dans l'espoir de pouvoir accueillir des spectateurs. Compte tenu des mesures gouvernementales prises dans le pays l'été dernier, le rallye avait été annulé en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, la mise en place de la vaccination puis l'adoption d'une nouvelle date pour le 70e Rallye de Finlande ont redonné espoir à AKK Sports, promoteur de l'épreuve.

"Nous ne souhaitons rien de plus que voir le Rallye de Finlande se dérouler durant l'été, mais la réalité de la pandémie de COVID-19 fait que nous ne pouvions pas avancer dans l'organisation de l'épreuve avec l'incertitude de voir du public y assister", explique Riku Bitter, PDG d'AKK Sports.

"Contrairement à l'Arctic Rally Finland ayant été organisé avec un grand succès en février, le Rallye de Finlande est un événement véritablement fait pour les spectateurs et ils sont essentiels à sa réussite. Même s'il n'y aucune certitude sur le fait de pouvoir les accueillir en octobre, nous espérons que le programme de vaccination rendra cela possible. Nous remercions les autorités locales, la FIA et WRC Promoter d'avoir accepté les nouvelles dates. Nous sommes désolés pour tous les inconvénients causés par ce changement, mais nous sommes convaincus que cela va dans l'intérêt du rallye, de celui de toutes les parties impliquées, mais aussi de tous les fans."

Pour Yves Matton, directeur Rallye à la FIA, il était important pour tous les acteurs de faire preuve de flexibilité afin de donnée au Rallye de Finlande les meilleurs chances de se dérouler dans des conditions optimales. "Il sera intéressant de voir cette épreuve se dérouler début octobre, avec certainement des conditions météorologiques légèrement différentes et, nous l'espérons, un public présent", souligne-t-il.

En dépit du déploiement de la vaccination qui se poursuit en Europe, le WRC n'exclut pas d'autres modifications au calendrier du Championnat du monde des Rallyes, qui tente de s'adapter à la situation très changeante.

"Comme tous les événements sportifs internationaux, le calendrier du Championnat du monde FIA des Rallyes continue d'être impacté par le COVID-19", rappelle Simon Larkin, directeur de WRC Promoter. "Nous pensons que ce changement de date de fin juillet à début octobre offrira aux fans la chance de nous rejoindre dans les forêts autour de Jyväskylä. La passion et l'enthousiasme des fans en Finlande sont légendaires. Nous n'avons plus ressenti cette ambiance depuis le début de la pandémie et nous allons saisir chaque opportunité d'accueillir les fans en toute sécurité."

Calendrier 2021 du WRC

21-24 janvier Monte-Carlo 26-28 février Arctic Finland 22-25 avril Croatie 20-23 mai Portugal 3-6 juin Sardaigne 24-27 juin Safari Rally 15-18 juillet Estonie 13-15 août

Belgique 9-12 septembre Acropole 30 septembre-3 octobre

Finlande 14-17 octobre Catalogne 11-14 novembre Japon