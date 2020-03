Le Rallye du Mexique a bien lieu, Neuville premier leader

Malgré un contexte d'épidémie mondiale de coronavirus qui bouleverse l'ensemble du calendrier des sports mécaniques, le Rallye du Mexique a bel et bien débuté cette nuit avec deux premières spéciales courtes dans les rues de Guanajuato.

Avant de faire place à la compétition, Sébastien Ogier n'a pas manqué de rappeler les circonstances difficiles avec lesquelles chacun doit composer. "C'est étrange de courir alors que le monde entier affronte une situation critique", a-t-il souligné. "J'espère vraiment que ce qu'on fait est juste et qu'on ne va pas apporter plus de danger ici. C'est la préoccupation que j'ai, mais il faut que je m'enlève ça de l'esprit et que je me concentre." Si la troisième manche du calendrier se déroule comme prévu en Amérique centrale, ce ne sera d'ailleurs pas le cas le mois prochain du Rallye d'Argentine, dont le report a été annoncé.

Lire aussi : Le WRC annonce le report du Rallye d'Argentine

Pour ce qui est des deux spéciales nocturnes, c'est Thierry Neuville (Hyundai) qui a émergé en tête de l'épreuve avant de se lancer vendredi dans un programme plus intense. Le Belge a signé le meilleur chrono sur chacun des deux passages sur le parcours de 1,12 km, lui permettant de devancer Elfyn Evans (Toyota) de 1"1 et le Champion du monde en titre Ott Tänak (Hyundai) de 1"9. Teemu Suninen (M-Sport) est quatrième du général devant Dani Sordo (Hyundai) et Sébastien Ogier (Toyota). Les neuf pilotes du WRC se tiennent en 4"6.

Ce vendredi, les pilotes affronteront notamment à deux reprises la redoutable spéciale d'El Chocolate, longue de 31,57 km avec un passage à une altitude de 2650 mètres.

Les scratchs de jeudi

ES1 : Thierry Neuville (Hyundai)

ES2 : Thierry Neuville (Hyundai)

Rallye du Mexique - Classement après l'ES2