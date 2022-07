Le Rallye du Mexique annonce son retour en WRC en 2023

Le Rallye du Mexique devrait réintégrer le Championnat du monde des Rallyes en 2023, après deux ans d'absence. Ce sont ses organisateurs, RallyMex, qui ont annoncé la nouvelle lundi, sans toutefois préciser de date pour sa tenue ni la durée du contrat.

Le WRC s'est rendu pour la dernière fois au Mexique en 2020, précisément au moment où le COVID-19 commençait à se propager dans le monde. Les organisateurs avaient même été contraints d'annuler la dernière étape afin de permettre aux pilotes et membres d'équipes de rentrer chez eux puisque les frontières commençaient à se fermer dans le monde entier pour réduire la propagation du virus.

En tête au moment de la suspension, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia avaient alors été déclarés vainqueurs, quelques mois avant de remporter le championnat pour la septième fois. Entre-temps, il y eut une longue pause, les rallyes n'ayant pu reprendre qu'en septembre avec un calendrier basé sur des épreuves européennes.

Le championnat a pu sortir des frontières européennes en 2021 pour retrouver le Kenya. Il en a été de même cette année et des déplacements en Nouvelle-Zélande et au Japon sont également prévus à l'automne. En revanche, bien que le WRC ait eu la possibilité de retourner en Amérique centrale et du Sud durant cette saison, les coûts de transport ont empêché la tenue des habituels rallyes au Mexique et en Argentine.

Cette fois, cependant, ce retour sur le continent semble bel et bien acté, avec une épreuve annoncée dans l'État de Guanajuato et une nouvelle fois soutenue par le gouvernement local. Juan Suberville, président du Rallye du Mexique, a indiqué lors de la conférence de presse qui se tenait lundi que le travail réalisé en vue de ce nouvel accord s'était tenu tout au long de l'année 2021.

La date de ce rallye doit encore être définie, mais tout porte à croire qu'il se tiendra en mars, comme cela a été la tradition jusqu'à présent afin d'éviter la saison la plus chaude et celle des fortes pluies. Le WRC vise un calendrier 2023 de 14 rallyes, avec huit épreuves en Europe et six hors du continent. Parmi elles, le Safari Rally Kenya est d'ores et déjà confirmé, son accord avec le championnat portant jusqu'à 2026. Parmi les options européennes, un retour en Allemagne pour la première fois depuis 2019 semble possible, bien qu'aucune proposition ferme n'ait encore été soumise au WRC.

Lire aussi : Trois marques intéressées par un futur engagement en WRC

Ole Christian Veiby et Jonas Andersson au Rallye du Mexique 2020