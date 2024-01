Le programme du Rallye Monte-Carlo 2024 : spéciales, horaires, engagés

Le parcours et les horaires

Au lendemain d'un shakedown organisé ce mercredi 24 janvier, le Rallye Monte-Carlo s'élancera le jeudi soir pour deux spéciales nocturnes.

Le rallye comptera en tout 17 spéciales pour une distance totale de 324,44 km. La Power Stage qui clôturera l'épreuve le dimanche midi proposera le mythique col de Turini aux concurrents.

Jeudi 25 janvier 2024 ES1 20h35 Thoard / Saint-Geniez 21,01 km ES2 21h58 Bayons / Bréziers 25,19 km Vendredi 26 janvier 2024 ES3 8h51 Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 1 16,68 km ES4 10h24 Champcella / Saint-Clément 1 17,87 km ES5 11h57 La Bréole / Selonnet 1 18,31 km ES6 14h56 Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 2 16,68 km ES7 16h29 Champcella / Saint-Clément 2 17,87 km ES8 18h02 La Bréole / Selonnet 2 18,31 km Samedi 27 janvier 2024 ES9 8h05 Esparron / Oze 1 18,79 km ES10 9h53 Les Nonières / Chichilianne 1 20,04 km ES11 11h06 Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 1 21,37 km ES12 14h05 Esparron / Oze 2 18,79 km ES13 15h53 Les Nonières / Chichilianne 2 20,04 km ES14 17h06 Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 2 21,37 km Dimanche 28 janvier 2024 ES15 7h04 La Bréole / Selonnet 3 18,31 km ES16 8h35 Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 19,01 km ES17 12h15 La Bollène-en-Vésubie / Col de Turini (PS) 14,80 km

Les engagés en Rally1

Huit concurrents se disputeront la victoire au général dans la catégorie Rally1. Double Champion du monde en titre, Kalle Rovanperä est le grand absent puisqu'il a choisi cette saison un programme partiel. Recordman de l'épreuve, Sébastien Ogier est quant à lui bien présent dans l'espoir de décrocher une dixième victoire sur le Monte-Carlo.

33 Elfyn Evans Scott Martin Toyota GR Yaris Rally1 11 Thierry Neuville Martijn Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 8 Ott Tänak Martin Järveoka Hyundai i20 N Rally1 17 Sébastien Ogier Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 18 Takamoto Katsuta Aaron Johnston Toyota GR Yaris Rally1 9 Andreas Mikkelsen Torstein Eriksen Hyundai i20 N Rally1 16 Adrien Fourmaux Alexandre Coria Ford Puma Rally1 13 Grégoire Munster Louis Louka Ford Puma Rally1

Les Français en lice

Sébastien Ogier (Toyota)

Nouvelles couleurs pour la Toyota de Sébastien Ogier en 2024.

"Je suis très heureux d'être à l'orée d'une nouvelle saison après toutes ces années, et je saisis cette opportunité des deux mains. Les dernières saisons ont été amusantes dans l'équipe et nous avons réussi à décrocher de bons résultats. Nous voulons rester sur cette lancée aussi longtemps que possible et c'est le plan pour 2024, à commencer par le Rallye Monte-Carlo naturellement."

"Pour moi, c'est un événement immanquable et il y a de gros espoirs pour ce rallye. Je pense que c'est le rallye qu'il faut plus respecter que les autres parce que les conditions peuvent être très difficiles, ce qui signifie que rien n'est acquis. Les statistiques ne sont jamais ma motivation principale, mais si je pouvais décrocher une dixième victoire dans cette épreuve, ce serait quelque chose de très particulier."

Adrien Fourmaux (M-Sport)

Adrien Fourmaux retrouve sa place en Rally1.

"Nos essais pour le Monte-Carlo se sont très bien déroulés et j'ai eu de très bonnes sensations avec la voiture dans les conditions mixtes que l'on a rencontrées le premier jour. C'est positif, et je suis vraiment heureux d'être de retour dans une Rally1. Le deuxième jour, on a fait une spéciale sur la neige, avec un peu d'asphalte aussi, mais ce sera vraiment intéressant si la neige s'invite sur le rallye. On ne dirait pas qu'il y en aura beaucoup, mais au moins on y est préparés, on ne sait jamais en montagne !"

"On se sent vraiment prêts, mais on sait qu'il faut être humble sur le Monte-Carlo. Il faut avoir beaucoup de respect pour ce rallye, surtout cette année en retournant dans les Alpes, dans les zones montagneuses, où les conditions peuvent vraiment être difficiles avec de la neige et de la glace. Ce sera un rallye difficile, comme toujours dans cette région, mais le vrai défi sera la météo et l'état des spéciales."

Les 10 derniers vainqueurs du Monte-Carlo

Sébastien Ogier a un titre à défendre, et un record à améliorer !

2023 Sébastien Ogier Vincent Landais Toyota GR Yaris Rally1 2022 Sébastien Loeb Isabelle Galmiche Ford Puma Rally1 2021 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Toyota Yaris WRC 2020 Thierry Neuville Nicolas Gilsoul Hyundai i20 Coupe WRC 2019 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Citroën C3 WRC 2018 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Ford Fiesta WRC 2017 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Ford Fiesta WRC 2016 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Volkswagen Polo R WRC 2015 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Volkswagen Polo R WRC 2014 Sébastien Ogier Julien Ingrassia Volkswagen Polo R WRC